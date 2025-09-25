La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha convertido en los últimos tiempos en el azote de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ataca en directo y en diferido. En este último formato ha aprovechado la ley de vivienda para cargar contra el Ejecutivo madrileño, al que acusa de presentar un registro de alquileres turísticos «notoriamente inferior» al del resto de autonomías de forma intencionada. En la carta de respuesta, a la que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN, y que se hará pública hoy, la Comunidad de Madrid denuncia la «obsesión del Gobierno» con la región y los «inaceptables términos» en los que se expresa la ministra contra su Gobierno. La realidad es que, con datos del INE, el número de las viviendas de alquiler turístico se ha reducido un 17% en la región desde que en junio de 2024 se reforzara el control de esta actividad. Hechos frente a bulos.