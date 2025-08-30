La incompetencia del “Gafe”

Algunos le considerarán una persona sometida a algún tipo de “magia”, pero de todos los calificativos posibles y adjudicables preferimos el de “gafe”, que cuando menos es incuestionable visto el historial conocido al respecto desde que él reside en la Moncloa: Tras encabezar la cifra de víctimas de la Covid, le han seguido la Filomena, la mayor nevada de la historia en Madrid; el volcán de la isla de La Palma; la DANA de Valencia; el Apagón sin precedentes del 28 de abril y ahora esta ola de Incendios. Sin duda, hay incompetencia humana en la gestión de todas esas calamidades, pero en cuanto a su aparición es evidente que Filomena, el volcán de La Palma, o la DANA, por ejemplo, son catástrofes de origen natural cuya aparición no es imputable a una incapacidad de gestión que en todo caso se desarrolla una vez producida la calamidad. De ahí el que dada la elevada frecuencia de estos graves sucesos con Sánchez en el gobierno de España y para no entrar en otro tipo de debates, el calificativo de gafe sea muy apropiado. A esta realidad, por supuesto, se le debe añadir la acreditada incompetencia en la gestión de las mismas, lo que ya sí es susceptible de exigencia de responsabilidad política, y que agrava notablemente las consecuencias de las catástrofes naturales. Es el caso de la DANA o de los ya históricos incendios padecidos este verano, o de la gestión de la pandemia del COVID, desencadenada tras las manifestaciones en Madrid del 8M por parte de su feminista Gobierno, y con el virus ya presente en el ambiente. En cuanto a los incendios, además de no acompañar a los Reyes en su visita a las zonas afectadas para expresar su cercanía a los afectados y su gratitud a la UME y a todos los que luchan contra ellos, ahora afirma que su causa es el “cambio climático”. Obviando que desde el “Big Bang” el clima es una variable y no una constante en la ecuación climatológica, y que los pirómanos tampoco son precisamente un fruto de las variaciones del clima. Asimismo, la inmigración irregular procedente del West Sahel, que ya es un grave problema para España, no es tampoco una catástrofe natural, sino fruto de una manifiesta incompetencia en la gestión y de subordinar el interés general de España a otros intereses ajenos al nuestro. La consecuencia de todo ello es que el problema para los españoles es tener a un presidente del gobierno que, además de ser un autentico gafe, tiene un proyecto político ajeno a procurar su bien común. Que es su deber prioritario.