El duelo entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open 2025 presenta al favorito indiscutido y segundo preclasificado frente a un revelador italiano que está viviendo el mejor momento de su carrera, con tres títulos ATP en el año y sus primeras victorias importantes sobre pista dura y en Grand Slam. Este será un partido que, si bien apunta claro para el murciano, podrá ofrecer un recital de tenis espectacular y momentos de presión, especialmente si Darderi logra imponer su potente saque y ritmo de arcilla adaptado a la pista dura.

Alcaraz - Darderi, en directo hoy: tercera ronda del US Open 2025, en vivo online