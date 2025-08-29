Directo
Alcaraz - Darderi, en directo hoy: tercera ronda del US Open 2025
Duelo inédito y de alto voltaje en la pista central, en el que el murciano buscará su pase a octavos ante uno de los jugadores revelación de la temporada
El duelo entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open 2025 presenta al favorito indiscutido y segundo preclasificado frente a un revelador italiano que está viviendo el mejor momento de su carrera, con tres títulos ATP en el año y sus primeras victorias importantes sobre pista dura y en Grand Slam. Este será un partido que, si bien apunta claro para el murciano, podrá ofrecer un recital de tenis espectacular y momentos de presión, especialmente si Darderi logra imponer su potente saque y ritmo de arcilla adaptado a la pista dura.
Alcaraz - Darderi, en directo hoy: tercera ronda del US Open 2025, en vivo online
Público y ambiente en el estadio
La pista central comienza a llenar sus cerca de 25.000 plazas, combinando fanáticos de todas partes del mundo y, creando un ambiente vibrante y competitivo en la emblemática Arthur Ashe.
Estrategia mental y física
Alcaraz optó por un día de descanso, el jueves, para su recuperación física y mental, técnica que aplica para llegar fresco y equilibrado a fases decisivas; por su parte, Darderi se prepara para una batalla exigente, sabiendo que enfrenta a un rival de máximo nivel.
Alcaraz sobre su rápida victoria ante Bellucci
🎙️
Posición en rankings y récords personales
Darderi llega como 34° del ranking ATP y cabeza de serie 32 en el torneo, disputando por primera vez la tercera ronda en Grand Slam y su primer partido en la Arthur Ashe. Alcaraz, N°2 mundial y cinco veces campeón de Grand Slam, busca su sexta corona en majors y su victoria 78 en este tipo de torneos.
Claves tácticas y estilos en juego
Alcaraz tratará de imponer su gran versatilidad y presión desde el fondo con juego agresivo y defensivo; Darderi intentará aprovechar su potente saque (promedio de 4.33 aces por partido) y solidez desde la línea de fondo para generar oportunidades.
Historial de enfrentamientos
Aunque este será su primer enfrentamiento en duelos ATP oficiales, se conocen desde juveniles; aquel cruce fue victoria de Alcaraz en un ajustado partido. Este encuentro marca un nuevo capítulo para ambos, con Darderi buscando su primera victoria ante un Top 10 y Alcaraz consolidar su favoritismo.
A menos de una hora de ver a Carlitos sobre la Arthur Ashe
⏳
Análisis de rendimiento en el torneo y la temporada
Alcaraz llega imbatible, sin ceder sets tras vencer fácilmente a Reilly Opelka y Mattia Bellucci, con un récord de 48-6 esta temporada y seis títulos ATP, incluyendo Roland Garros y Masters 1000 sobre diversas superficies. Por su parte, Darderi suma tres títulos ATP, todos sobre arcilla, y ganó sus primeros partidos consecutivos en Grand Slam sobre pista dura en este torneo.
Todo listo para el duelo
💪
Apertura del día en Arthur Ashe Stadium
Comienza la jornada en la pista central con la gran expectativa del duelo inédito entre Luciano Darderi, la revelación italiana con tres títulos ATP en 2025, y Carlos Alcaraz, actual segundo preclasificado y uno de los jugadores más dominantes de la temporada.
Así se prepara Carlitos para el partido de hoy
🔥
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi, por la tercera ronda del US Open 2025. 👋🏻🎾
✕
Accede a tu cuenta para comentar