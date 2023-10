La tragedia que sufre el pueblo israelí ha puesto de manifiesto la irrelevancia internacional de Sánchez en las tres presidencias que ocupa: del Gobierno socialista comunista de España, de turno de la UE y de la decadente Internacional Socialista. Los palmeros mediáticos del sanchismo han glosado en los últimos meses las virtudes que le adornan en el terreno internacional. Es cierto que habla inglés, algo bastante normal en su generación y en un universitario de familia acomodada, y que le cae bien a Úrsula von der Leyen. Lo hemos visto en las portadas del periódico gubernamental, siempre tan solícito con el sanchismo que antaño criticaba con descarnada ferocidad, o de algún medio de provincias ansioso de lograr la palmadita monclovita. Los columnistas y los tertulianos se han volcado, pero ha llegado la hora de la realidad. Ucrania era un tema fácil. Era colocarse bien en la foto y aparecer como un Rey Mago regalando dinero, tanques y lo que conviniera. En cambio, con el brutal ataque terrorista de Hamás surgen las profundas contradicciones con sus socios y se pone sobre la mesa su irrelevancia en la escena internacional.

No se puede ser equidistante frente a los terroristas palestinos que decapitaron a 40 bebés. Hay unos verdugos y unas víctimas. No me sorprende la reacción de algunos dirigentes de Sumar, porque el comunismo es una de las doctrinas más repugnantes de la Historia. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, es tan irrelevante como inconsistente, aunque previsible en sus delirantes posiciones. Como buen comunista está en el lado equivocado, una vez más, de la Historia. Lo mismo sucede con Errejón, que ha quedado en nada, y otros tantos que no son capaces de condenar con claridad y contundencia o que les cuesta decir que Hamás es un grupo terrorista. Muchas veces me he preguntado cuántos millones de judíos asesinados hay que poner sobre la mesa para que Israel pueda vivir en paz. ¿Tiene que poner la otra mejilla? ¿Dejar que Gaza sea la base para los terroristas? ¿La UE tiene que financiar indirectamente con su ayuda humanitaria a los terroristas?

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)