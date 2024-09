Isabel Perelló y la derrota del sanchismo

Los sanchistas no han conseguido su objetivo y Conde-Pumpido no ha logrado imponer a Ana Ferrer o Pilar Teso en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Es una gran noticia, porque se garantiza su independencia. El millonario José Miguel Contreras y sus terminales mediáticas intentaron extender la idea de que el Gobierno estaba muy contento con la elección de la magistrada Isabel Perelló porque es progresista. La realidad es que es una jurista de reconocido prestigio, no como algunas magistradas del TC, e independiente. No será la marioneta de Conde-Pumpido en el CGPJ para extender la red clientelar del sanchismo. Me es igual si Perelló es o no progresista. Lo único que me interesa es que tengo la certeza de que es jurista e independiente. Lo que haya votado en unas elecciones o vaya a votar en el futuro me es indiferente. Los poderes del Estado no están para servir los intereses partidistas o personales del presidente del Gobierno. La sucesión de ataques contra el Estado de Derecho y la separación de poderes es lamentable.

Lo hemos visto con la amnistía. Es una norma injusta e inconstitucional, como sabe muy bien el exministro Campo ya que ha optado, con gran elegancia, por abstenerse en la deliberación sobre la cuestión de inconstitucional planteada por la Sala de lo Penal del Supremo. Ningún jurista puede avalar una norma que es un fraude de ley, pero entiendo, aunque no comparto, que Conde-Pumpido y sus aliadas prefieran anteponer los intereses de Sánchez al respeto del ordenamiento constitucional. Con Perelló sabemos que nunca podría suceder algo así. Me recuerda a Margarita Robles, una extraordinaria magistrada y una gran ministra, que ha mostrado siempre su independencia a lo largo de su carrera. Se podrá coincidir o no con sus posiciones políticas o jurídicas, pero nunca lo ha hecho olvidando que es una jurista. No todo vale para conseguir o mantenerse en un cargo. No es malo ser de izquierdas o de derechas, solo un fanático o un sectario podría creerlo, sino mentir o menospreciar la ética y los principios morales. Con Perelló tenemos la certeza de que el CGPJ regresa a la normalidad y que actuará con total independencia, porque es una magistrada que respeta la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).