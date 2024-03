Lobos vascos con piel de cordero

El nacionalismo catalán siempre estuvo acomplejado con el vasco. Es algo que ha perdurado hasta nuestros días. Hasta hace poco era con el PNV, pero ahora incluyen a Bildu. Durante los debates constitucionales no quisieron exigir un sistema de concierto, porque era impopular recaudar los impuestos. Fue un gran error. El PNV siempre ha tenido una posición de fuerza a la hora de negociar y el gobierno vasco ha tenido ingentes sumas de dinero para desarrollar una escandalosa política clientelar. Los asesinatos de ETA excluían a los abertzales de los gobiernos. Era muy cómodo para el PNV que podía seguir presionando a los gobiernos de España, fueran del PP o del PSOE, para sacar ventajas. La arrogancia era tan enorme que negociaban con una lista de competencias ordenada según sus intereses. La realidad es que fueron consiguiendo, poco a poco, sus objetivos. El socialismo vasco, tan acomplejado como el catalán con el nacionalismo de derechas, asumía gozoso el papel de mayordomo al servicio del PNV.

El socialista Patxi López, que nunca agradeció su apoyo a los tontos del PP, fue un lendakari tan efímero como intrascendente, aunque tiene una admirable capacidad de supervivencia. El nacionalismo vasco, no importa si es de izquierdas o de derechas, es un lobo con piel de cordero. Su único objetivo es la independencia, porque es algo consustancial a su identidad. La ventaja es que no tiene prisa. Por ello, dejó que Ibarreche se quemara. Tras esa breve etapa, volvió a su estrategia de enriquecerse a costa del resto del Estado, favorecer a sus redes clientelares y consolidar las bases de una futura independencia donde quiere incluir Navarra. Otro de los grandes éxitos de Sánchez, que aplaude la fiel izquierda política y mediática, ha sido blanquear a Bildu, que está dirigida por los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Otegi y sus colegas han puesto una marioneta como cabeza de lista porque era lo más positivo para sus intereses. El PNV y Bildu son lobos que quieren acabar con España, al igual que Junts y ERC, aunque no necesitan insistir en ello. Están construyendo las bases con mayor inteligencia que Puigdemont, el capitán Timorato, o Junqueras, el místico de Sant Vicenç dels Horts.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).