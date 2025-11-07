Lupa sobre el pago en metálico

La red de arrastre que se cierra cada vez más sobre el partido sanchista atrapa a más y más «peces» judiciales. El último tiene que ver con una pieza separada del «caso Koldo» que la Audiencia Nacional ha decidido investigar por los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García, realizados por el PSOE. Sigue así las indicaciones del Tribunal Supremo a tenor del último informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y las declaraciones prestadas por el exgerente del partido Mariano Moreno, la empleada Celia Rodríguez y la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede nacional del PSOE. Una vuelta de tuerca más sobre el entramado de presuntas corruptelas que siguen aflorando en el PSOE entre los que fueron algunos de los más íntimos colaboradores de Pedro Sánchez.