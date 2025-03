Los machos alfa de la izquierda

En los tiempos en que Ábalos mantenía una prostituta con cargo a los presupuestos públicos y los machos alfa de Podemos acosaban a las alumnas y a las compañeras del partido, eran muy bien acogidos en las manifestaciones feministas. Estas prácticas son las que conocemos, pero siempre quedará la sombra de la duda de si hay mucho más que no sale a la luz. El feminismo de pancarta se escandaliza, porque lo contrario sería insólito. Por supuesto, da la espalda a Ábalos, aunque no hace demasiado que era un hombre poderoso al que los sanchistas rendían pleitesía. Era el amo y señor de Ferraz que controlaba las organizaciones territoriales y, sobre todo, las listas electorales. Ahora podemos entender por qué Sánchez prescindió del ministro de las escorts. Al menos esto le permite desplegar una poco creíble operación para contener los daños con la siempre inestimable ayuda de la izquierda mediática. No me extraña que quiera silenciar a los medios críticos con esa disparatada ley de Defensa del Sanchismo. El millonario José Miguel Contreras hubiera dedicado decenas de portadas del diario del que le han echado por la puerta de servicio si un exministro del PP hubiera mantenido a una prostituta a cuenta del contribuyente. Por cierto, los medios y los periodistas progres utilizan el eufemismo de la amiga, la novia o la pareja. No entiendo muy bien esa ética periodística que equipara una relación basada en el amor con una de pago. Contreras, como catedrático en excedencia de Comunicación, podría aprovechar este tiempo de ocio, hasta que le regalen un canal para montar TeleSánchez, y escribir un manual de periodismo de argumentario que ilumine a las alicaídas huestes sanchistas. Es el Conde-Pumpido del periodismo partidista y sería muy interesante leer sus reflexiones sobre el feminismo de pancarta, el ministro que amaba las prostitutas o los acosadores de la izquierda. No sé si los machos alfa eran sus amigos, aunque todo el mundo recuerda que era un fervoroso defensor de Susana Díaz y un implacable detractor de Pedro Sánchez. En estos tiempos de la ética fluida es fácil entender cuáles son los principios de los mercenarios que han abrazado la bien remunerada bandera del sanchismo. No hay que olvidar que Contreras se haría del PP si Feijóo le regalara una televisión.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).