La ministra se ríe de sus colegas

La ministra de Sanidad es más impopular entre el personal sanitario, especialmente entre sus colegas médicos, que incluso entre la ciudadanía. Es un timbre que habla de su gestión. También lo hace la arrogancia y la soberbia con que está afrontando la degradación de las condiciones laborales de los profesionales de la salud. A vueltas con el Estatuto Marco, el hecho es que Mónica García ni escucha ni negocia sobre las demandas de los facultativos. Ha tenido meses para hacerlo, pero prefiere el conflicto con una intransigencia que se parece demasiado a un chantaje y un trágala. Hoy, los médicos se manifiestan en Madrid contra la ministra y sus formas autoritarias. Es otra movilización histórica que precede a la huelga general. Y para que sepan cómo se las gasta, se ha autoorganizado un homenaje de su partido a mayor gloria de sus gestas en el Ministerio en una burla descarnada a quienes la sufren.