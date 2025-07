Óscar Puente, el Gran Inquisidor

Ahora que Sánchez quiere crear un Consejo de la Inquisición residenciado en el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública debería plantearse que esta cartera fuera ocupada por Óscar Puente, que tiene una clara vocación para erigirse en el Gran Inquisidor y llevar a Óscar López a la portavocía del Gobierno, ya que no hay nada que le guste más que hacer declaraciones para salir en TelePSOE. Y eso le permitiría colocar a Antonio Hernando en el Ministerio de Transportes. Lo que sabemos con absoluta certeza es que Puente ha conseguido que su Ministerio sea un auténtico desastre. No hay más que preguntar a los sufridos usuarios de los trenes y los aviones. Es evidente que lo suyo es perseguir a sus rivales. Tras atacar a Noelia Núñez por su currículo, ahora ha elegido a Beatriz Fanjul, otra mujer, porque es una «nini de la vida». Sus compañeras y compañeros de partido temblarán ante este fervor inquisitorial. Con lo de «nini» está doblemente afectado Patxi López cuya trayectoria académica es un agujero negro y, además, no le conozco otra ocupación que la política.

En este sentido también puede incluir a su jefe de filas, ya que Sánchez tiene su propio agujero negro, aunque es divertido ver a la izquierda mediática defender su polémica tesis doctoral. Estoy por copiar alguna de Medicina, como la de Santiago Ramón y Cajal, y así consigo un cuarto doctorado sin hacer nada, aunque también puedo elegir alguna de Teología, porque el blanco en el birrete es muy chulo. ¿Y por qué no incluir Arquitectura e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos? Si la máxima autoridad educativa de nuestro país puede hacerlo en Economía, el resto de los españoles podemos seguir su docta senda. Estoy seguro de que mis compañeros de la izquierda mediática apoyarán que extendamos esta medida a todos los graduados que no tengan ganas de investigar y escribir una tesis doctoral. La ministra Diana Morant podría hacer una campaña publicitaria informando de esta nueva modalidad de acceso a la máxima categoría en los estudios universitarios. Es fácil imaginar los anuncios con una fotografía de Sánchez con el lema: «Tú también puedes». ¿Me pregunto cómo se defenderán los políticos de izquierdas que han trampeado con sus currículums?

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)