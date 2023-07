Como si viviéramos en un poema de Machado, España es un país que parece empeñado en acomodarse en la dualidad. En aferrarse a las divisiones, recurriendo a definiciones a la contra, en negativo, como permanente oposición a algo. Basta recorrer nuestra historia, la reciente y la no tanto, para ratificar esas dos maneras de interpretar el mundo, de estar en él y de proyectarlo. Semejante tensión, cuyo origen no logra determinarse con precisión, bien resultado del apasionamiento, bien de cierta pose o de alguna inercia de la costumbre, la realidad es que el empuje bicéfalo se cuela a través de cualquier resquicio y termina convirtiéndose en referencia explicativa de casi todo lo que nos ocurre. Desde el fútbol hasta la política. La pulsión de dos fuerzas se instala en una idiosincrasia que nos acompaña en variadas circunstancias, la más cotidiana o la más excepcional, y encuentra, cómo no, su exponente más claro en la gestión pública.

Y con esta premisa asumida, nuestra bifurcación existencial, característica y sistémica, puede servirnos también de guía para analizar los resultados del 23J. Desgranando los datos, constatamos que 258 de los 350 diputados que van a representar la soberanía nacional en el Congreso durante la próxima legislatura pertenecen a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, esto es, los que han gobernado el país casi toda nuestra democracia. Además, una u otra sigla se ha impuesto en el 89,6 por ciento de los 8.100 municipios españoles y alcanza el 64,75 por ciento del total de los votos, la cifra más alta desde hace una década. Al margen del debate sobre el retorno del bipartidismo (reforzado, sin duda), lo evidente es que la estadística recoge dos tipos de votante: el minoritario o multipartidista y el mayoritario o bipartidista. Y esta perspectiva arroja, junto a una pista nítida para aclarar la gobernabilidad (ignorada por algunos), un enfoque que insiste en retratar, de nuevo, otras dos Españas.