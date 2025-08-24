Agricultura abona 104,1 millones correspondientes a la Solicitud Única de la PAC 2024

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha abonado 104,1 millones de euros correspondientes a la Solicitud Única de la Política Agraria Común 2024.

En este sentido, ya en octubre del pasado año se pagó el anticipo de las ayudas de la PAC y a fecha de 30 de junio de 2025 se han saldado las ayudas correspondientes al año 2024, tal y como establece la normativa europea en su calendario de pagos.

En concepto de ayudas directas de apoyo a la renta, que tienen como objetivo mantener la actividad agraria, se han alcanzado los 85,6 millones de euros pagados. De estas ayudas se han beneficiado un total de 37.716 agricultores y ganaderos.

Por otro lado, las ayudas agroambientales por el cultivo del arroz en la zona de la Albufera y de la Marjal de Pego-Oliva, pero también las ayudas por protección de avifauna en la Zona de Fontanars dels Alforins, o por conservación de la raza de oveja guirra, así como las ayudas a la producción ecológica y al mantenimiento de explotaciones agrarias en zonas de montaña o zonas con limitaciones naturales, han alcanzado un importe de 18,5 millones de euros. De ellas se han beneficiado un total de 4.823 titulares de explotaciones agrarias.

El director general de la PAC, Ángel Marhuenda, ha subrayado que “estas cifras reflejan el compromiso firme del gobierno valenciano con los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, que afrontan cada campaña numerosos retos. Nuestra prioridad es garantizar que las ayudas lleguen a tiempo y con eficacia, porque sabemos que de ello depende en muchos casos la viabilidad de las explotaciones”.

Pago anticipado 2025

El próximo 16 de octubre será el primer día en el que se pueda abonar el anticipo de ayudas de la PAC 2025. En esta ocasión la Comisión Europea permite anticipar hasta un máximo del 70 % de los pagos directos de la PAC, incluidos en la solicitud única de ayuda.

En los últimos años, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha cumplido con las expectativas de hacer los pagos en plazo y al ritmo de las comunidades más ágiles de España.

Por último, el director general ha remarcado que “un año más, la Conselleria apuesta por hacer efectivo el apoyo a la renta de los titulares de las explotaciones agrarias, expuestos continuamente a las condiciones climáticas extremas y cambiantes y al vaivén del mercado. Por esta razón, anticipar las ayudas de la PAC resulta imprescindible”.