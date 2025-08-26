Calor abrasador y lluvias intensas: la AEMET pone en alerta a ocho comunidades este martes

La combinación de un frente atlántico “poco activo” en el norte y un “notable ascenso térmico” en el este y sur peninsular, marcará la jornada meteorológica en España este martes.

Ocho comunidades autónomas activarán la alerta amarilla por calor: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Madrid.

En Aragón y Cataluña, además, se han activado avisos amarillos por fuertes tormentas con posibilidad de granizo y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Avisos por tormentas y temporal marítimo

En Aragón se prevén estas precipitaciones en el Pirineo oscense y en Cinco Villas de Zaragoza; asimismo en el valle de Arán y Pirineo de Lleida, en Cataluña. En el caso de Galicia, la alerta amarilla es por temporal marítimo en todo el litoral.

Un frente atlántico dejarán cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y el área cantábrica. En el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo.

Por la tarde crecerá la nubosidad de evolución en la mitad norte, la meseta Sur y sierras del sureste, lo que dará lugar a tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste, que podrán ser fuertes y localmente con granizo en el Pirineo. No se descartan también en el entorno del Ebro y en el sistema Ibérico

Temperaturas extremas en el sur y este

Las temperaturas alcanzarán este martes valores extremos, con hasta 40 grados en Cazorla y Segura (Jaén), 39 grados en otras zonas de esa provincia y en la campiña cordobesa.

En el valle del Tajo (Toledo) y en Guadix y Baza (Granada) se alcanzarán máximas de 38 grados, y hasta 37 grados se registrará en Mallorca, el sur de Ávila y en Villuercas y Montánchez (Cáceres). En la Comunidad de Madrid se esperan 36 grados en la zona sur, vegas y oeste.

Las máximas descenderán en el norte (Galicia, Cantábrico y alto Ebro), pero subirán en Baleares, Huelva y buena parte del este y sur peninsular. Las mínimas apenas variarán, con noches tropicales en muchas zonas donde no se bajará de los 20 °C, e incluso se superarán los 25 °C en algunos puntos del área mediterránea y el nordeste.

Cambio brusco de tiempo

A partir del miércoles, la llegada a la Península una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío en los niveles altos de la troposfera, aumentará la inestabilidad en el norte del país.

Las lluvias serán persistentes en las comunidades cantábricas y se esperan tormentas fuertes en el nordeste, sobre todo en los Pirineo. También se registrará un descanso térmico importante, de hasta 5°C en el oeste, aunque en el este, sur y Baleares se superarán los 36°C.

El jueves continuará la inestabilidad y habrá lluvias y chubascos en la mitad norte, en puntos del este y Baleares. Las temperaturas caerán bruscamente, especialmente en el norte, donde el descenso podría ser de hasta 8 a 10°C respecto al miércoles. En buena parte de la Península quedarán las máximas por debajo de los 30°C.

Por el contrario, en el Guadalquivir se superarán los 32°C y además, el viento de poniente -que llegará cálido al sureste- hará que en el interior de la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en Andalucía oriental se superen los 36-38°C.