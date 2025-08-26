La Aemet pone en alerta a dos provincias de Castilla-La Mancha este martes por calor abrasador

La jornada de este martes, 26 de agosto, se presenta con tiempo muy caluroso en buena parte de Castilla-La Mancha, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en las provincias de Toledo y Albacete por temperaturas extremas.

Se esperan valores máximos que alcanzarán los 36 grados en gran parte de la mitad occidental y en la Mancha oriental. En zonas concretas como los valles del Tajo y del Guadiana, los termómetros podrían incluso llegar puntualmente a los 38 grados, especialmente en Toledo y Ciudad Real, donde se prevé el calor más intenso.

Durante las primeras horas del día, la región presenta cielos poco nubosos o despejados, aunque en el sureste de Albacete se esperan algunos intervalos de nubes bajas que podrían traer nieblas matinales, especialmente en el corredor de Almansa.

A partir de media mañana, aumentará la nubosidad de evolución en áreas de montaña, que con el paso de las horas se extenderá también a otras zonas llanas del territorio. Se espera que el cielo se torne turbio por calima en la mitad sureste, reduciendo ligeramente la visibilidad.

Por la tarde, no se descartan chubascos aislados o tormentas puntuales en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Alcaraz y Segura. Estos fenómenos podrían ir acompañados de rachas de viento más intensas, aunque en general se mantendrá un viento flojo del sur.

Mínimas en descenso y máximas al alza

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descienden ligeramente en la Alcarria y la Mancha, y se mantienen estables en el resto. Se espera que sean de 23 grados en Ciudad Real, 21 en Toledo, 20 en Albacete y Guadalajara, y 19 en Cuenca.

Las máximas experimentarán un ligero ascenso, con valores de 38 grados en Toledo y Ciudad Real, 36 en Guadalajara y 35 en Albacete y Cuenca.