Poderoso caballero

No sabía muy bien por dónde empezar, porque material tenemos de sobra, pero, como dice mi amigo M.A., lo primero va antes. De esta forma no queda más remedio que hablar de la pasta, del dinero, de la guita, para comentar algo que resulta verdaderamente epatante: Trump ha sido declarado culpable de los 34 cargos que se le imputan por el caso de la tal Stormy –el nombrecito de la actriz porno se las trae-, y, como consecuencia, le llueven las aportaciones para su campaña electoral siendo que no admite cantidades inferiores a 25 millones de dólares. Francamente se le quita a uno el hipo y a muchos nos hace sentir míseros de forma suprema. Con ese montón de pasta es muy difícil fracasar aunque los demócratas se saquen de la manga en agosto el as de Michele Obama para sustituir al bueno de Biden, que está para los leones. La cosa va a estar muy entretenida, como también lo van a estar las elecciones europeas, sobre todo por lo que respecta a nuestro país que también está para los leones. No hay más que ver o, más bien, repasar las sesiones del Congreso de esta semana, que ya nos han hecho sentir náusea por tanto fango. Por favor, que en Ferraz cambien ya el mantra, que lo que éste provoca es la imagen de Sánchez, Begoña, Montero, Yolanda, Francina, todos como los gorrinos rebozados en el lodo, el cieno, el barro, la mugre, hociqueando y retozando en él. Es contraproducente, en serio, que busquen otra consigna, otro slogan que este es definitorio de ellos mismos. ¿Qué más fango que la amnistía que nos tenemos que comer con patatas, ese texto perverso que ampara la violencia, según jueces y policías? ¿Qué más fango que la imputación de Begoña con chanchullos nuevos que salen a relucir cada día? ¿Qué más fango que el mail que envía a Ábalos uno de los de la trama Koldo, en el que señala “ya estamos listos para gestionar el cártel de Cali”? Verdaderamente al lado de esto no hay mucho donde comparar y casi el cincuenta por ciento del voto socialista está pidiendo a gritos adelanto electoral, porque en este plan no hay quien aguante. Page tímidamente sugiere que uniéndose al PP recurrirá la ley de Amnistía al tiempo que Sánchez retrasa su publicación en el BOE hasta después de las elecciones. Vivimos o, más bien, asistimos incrédulos a lo nunca visto salvo en países modelo Venezuela donde todo es trampa y chanchullo. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en Maduro que ha bloqueado una invitación para que la UE envíe una delegación de observadores a las próximas elecciones presidenciales en su país. Llegará un momento en que aquí ocurra lo mismo: se inhabilitará a la oposición, habrá pucherazo a gogó, eso sí, con la representante del comunismo en el gobierno, o sea la vicepresidenta Díaz yendo de igual modo revestida de lentejuelas doradas a un concierto “para ricos” en el Bernabeu, catedral de la opulencia, en su coche oficial, con escoltas que le abran el paso y disfrutando de una de las mejores localidades para no perder detalles de Taylor Swift. Así todos somos también comunistas.

CODA. Deseando leer el nuevo libro de Prada, para mí un referente del buen escribir. Me encanta su teoría de que la gente confunde al personaje con el autor porque sé que es cierta pero no es de extrañar esta apreciación siendo que, en la actualidad, se lee literatura basura de quienes se creen escritores cuando a duras penas son grafómanos de sí mismos.