En prisión tres de “los cuatro del Peugeot”

El diccionario se queda corto para poder describir con adecuada precisión el degradante espectáculo político que protagoniza cada día el sanchismo en el poder. Con el continúo desfile judicial de quienes integraron el núcleo personal sobre el que Sánchez recuperó el control del poder en Ferraz, la “casa del Pueblo” central del PSOE. Y que unos meses antes le había cesado, precisamente para impedirle que hiciera lo que desde entonces viene haciendo, para oprobio de España y los españoles. Un núcleo humano ante todo “progresista y feminista”, que hizo una gira por esas “Casas” presentes en toda España, conformado nada menos que por quienes responden a los nombres de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García como la guardia pretoriana a la orden de Pedro Sánchez. Además de Víctor de Aldama en la inmediata retaguardia, quien tras su pacto con la fiscalía provoca un goteo de informaciones vinculadas a la corrupción del equipo del Peugeot. De momento, la última de ellas fue ayer, cuando tras declarar ante el Juez afirmó que el ministro de la “memoria democrática” Víctor Torres tiene motivos para estar “bastante preocupado por su declaración”. Por si fuera poco esa agenda judicial, entre tanto en el Congreso Junts tumbaba la senda del déficit presentada por la vicepresidenta 1ª y ministra de Hacienda como paso previo a presentar el proyecto de Presupuestos, que previsiblemente está abocado también a su fracaso. Creando una situación insólita en cualquier democracia occidental al no haber aprobado ningún presupuesto en toda la legislatura y pese a ello atreverse Sánchez a decir que piensa agotarla e incluso presentarse a la reelección. No ocultamos que ante esa situación resulta más que preocupante que no haya ni un solo diputado de los 120 del grupo parlamentario socialista en el Congreso que niegue su voto a darle apoyo y continuidad a tal degradación de la ética pública. Sucede igual en el aparato orgánico del PSOE, lo que transmite una imagen de tratarse de una mera copia de esos partidos unánimes aplaudidores de su correspondiente supremo líder del momento. Mientras esto sucede aquí, según el cistezanos, para 2 de cada 3 españoles su principal preocupación es una guerra y además con Rusia de enemigo. Resulta tan estrafalario sostener tamaña estupidez como darle a Sánchez una intención de voto superior en más de 10 puntos al Pp, lo que, sin duda, de ser cierta, ya le habría impulsado a convocar elecciones. Ahora, tras la previa y provisional estancia de Cerdán en la cárcel, toman el relevo Koldo y Ábalos. Del Peugeot solo queda el “puto amo”. Todos -eso sí- muy “progresistas”. Y “feministas”.