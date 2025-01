El PSOE compra la alcaldía de Jaén

El PSOE ganó en Jaén, pero no pudo conseguir la alcaldía. No me sorprende que la haya conseguido comprar. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo siempre que pueda. No tiene ningún problema ético. Es cierto que hemos superado los tiempos de la Restauración y no se utiliza dinero para comprar a los concejales, pero hay otras formas sin que exista un lucro personal directo. La vicepresidenta Montero se encargará de establecer los medios para beneficiar a Jaén y complacer al chiringuito localista que ha traicionado al PP. El mensaje es que los amigos reciben un trato preferente. En cualquier caso, es bueno recordar que Sánchez perdió las elecciones y compró los votos de los diputados de Junts a cambio de una amnistía que aseguraba que era inconstitucional. No creo que sea el último caso, ya que buscará otras opciones para recuperar poder territorial, aunque lo más probable, como hemos visto en otras ocasiones, es que el PP sea el gran beneficiado en las próximas elecciones. Una de las ventajas del sanchismo es que no le importa pactar con quien sea con tal de conseguir sus objetivos.

El aparato mediático gubernamental se encarga de blanquear los pactos más repugnantes, como los alcanzados con Bildu, mientras estigmatiza al PP por sus acuerdos con Vox que es un partido constitucionalista. Es legítimo que Sánchez gobierne con el apoyo de comunistas, independentistas y exdirigentes de ETA, pero el principal partido tiene que quedarse en la oposición a la espera de alcanzar mayorías absolutas en ayuntamientos, comunidades o el gobierno de España. Por ello, Jaén es un buen ejemplo del estilo socialista. No cuestiono la legitimidad del resultado de la moción de censura, pero sí el sistema de comprar a las formaciones minoritarias con promesas o cargos. La presión de la izquierda mediática acabó con Rajoy, mientras que ahora sostiene a Sánchez. La excusa entonces fue la corrupción y la traición corrió a cargo del PNV al que ahora no le preocupan los escándalos que afectan al PSOE, al Gobierno y a la familia presidencial. Por lo visto, la corrupción, los trinques y el clientelismo son distintos si afectan a los populares o los socialistas. La moción de censura de Jaén merece el aplauso del sanchismo, pero si beneficiara al PP veríamos una reacción diametralmente opuesta.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)