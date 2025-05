¿Quién pagará la factura del gran apagón?

La respuesta es muy sencilla: los españoles. La ineficacia del Gobierno nos sale carísima. Ahora ha desplegado toda su fuerza propagandística con la inestimable ayuda de los medios de comunicación amigos y los guionistas que ficharon para el gabinete del presidente que se dedican al relato, que es lo único en lo que el sanchismo es muy eficaz. Han sacado a pasear a Aagesen, como si fuera una experta en la materia, para que nos cuente una película, aunque sin ponerla en un aprieto, no sea que La Moncloa se enfade. La vicepresidenta tercera queda bien en las fotos y hay que añadir que Sánchez afirmó cuando la nombró que era la mayor experta de nuestro país, aunque no se le conoce ninguna oposición, investigación o publicación que lo avale. No importa. Mucha gente puede creer que el dedazo, similar al aplicado con Beatriz Corredor, comporta mérito y capacidad para el cargo; es lo que sucede con las mentiras de las encuestas del CIS. He de reconocer que cuesta creer que se pueda actuar con tanta frivolidad y arbitrariedad en los nombramientos.

Por otra parte, la vicepresidenta responde al mismo esquema seguido con Ribera o Corredor, ya que Sánchez escoge a pijos de izquierdas que viven en los barrios ricos de Madrid. La lista es larga. No hay más que ver al multimillonario José Miguel Contreras, que es su principal consejero en temas de comunicación y el encargado de organizar la armada mediática a su servicio. Es lógico, porque su propio origen social le marca y le gusta la «gente guapa» de la izquierda. No creo que reconozca los errores cometidos, porque su especialidad es culpar a los demás. A esto hay que añadir que alguien tendrá que asumir el coste que han sufrido las empresas y los comercios, que sería aún mayor si no fuera porque mucha gente desistirá. Las empresas eléctricas han sido las víctimas, también, de la ineficacia gubernamental y la delirante agenda verde de la izquierda. Lo que sabemos es que Sánchez no asumirá ninguna responsabilidad política y que Corredor seguirá gozando de su enchufe. Los españoles hemos sufrido el gran apagón y pagaremos las indemnizaciones, directa o indirectamente, provocadas por la chapuza de la tribu pijo-progre.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)