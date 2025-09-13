Retirarse o pagar más

El Banco Sabadell ha vuelto a reiterar, esta vez a instancias de su consejo de Administración, que la opa hostil lanzada por el BBVA no es bienvenida porque no refleja el verdadero valor del banco y, por eso, la han rechazado de nuevo, como ya hicieron el pasado mes de mayo. Su presidente no pudo ser ayer más cristalino: «La opa ha nacido muerta y solo queda que la entierren los accionistas». Además de que la oferta ha sido tachada por expertos y analistas financieros poco menos que de ser algo más que rácana, el componente emocional es una parte importante de este banco, que quiere seguir siendo independiente y centrado en el mercado español, sin veleidades internacionales y fuera del riesgo de los mercados emergentes. Como dijo ayer alto y claro el presidente de la entidad vallesana ante los periodistas: «Al BBVA solo le quedan dos opciones: o retirarse o subir el precio».