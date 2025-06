Revuelta de artistas y sindicatos contra Sánchez

El presidente tiembla. En Moncloa, Ferraz y el resto de los menguantes cuarteles de montaña del sanchismo circula el rumor de que los sindicatos y el autodenominado mundo de la cultura debaten por separado ser consecuentes con los principios de los que alardean, demostrar a los españoles su honestidad e independencia y darle la puntilla por vergüenza torera en apoyo de un pueblo esquilmado por la corrupción oficialista. Los rumores que llegan son dispersos y fragmentados, pero los tentáculos aún afines al líder del PSOE temen que Pepe Álvarez y Unai Sordo estén preparando en secreto una gran marcha de protesta repleta de liberados y simpatizantes traídos en autobuses de todas las provincias de España contra las mordidas y los contratos amañados que destapa el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). También se escucha que sondean incluso la posibilidad de convocar una huelga general en defensa de los trabajadores, que han visto que el dinero que les han saqueado a base de impuestos no ha ido a financiar los servicios sociales, sino a engordar los bolsillos de los prebostes instalados en el aparato de partido. Es cierto que la noticia no supera la categoría de los dimes y diretes, y que aún no hay confirmación oficiosa ni oficial, pero no sería descartable esta movilización masiva orquestada por los líderes de UGT y CC OO, dada su proverbial imparcialidad y asepsia política, su desprecio por los saqueos institucionales y la destrucción de los sacrosantos poderes del Estado, y su conocido apego por la justicia social. No, a pesar de las habladurías, ni Álvarez ni Sordo se arrugan ante el poder establecido, aunque sea de izquierdas, y tal es su indignación que no sería descabellado pensar que fueran capaces incluso de renunciar a las cuantiosas subvenciones que sus sindicatos reciben del sanchismo para contribuir con su granito de arena a limpiar el país. También circulan rumores en los mentideros socialistas de que directores de cine, presentadores, cantantes, actores, actrices, humoristas e ilustres representantes del antaño conocido como mundo de la ceja andan estos días revueltos ante la magnitud de los escándalos que han trascendido y que no desdeñan participar por las calles en mareas promovidas por Sumar y Podemos para denunciar las corruptelas de su socio en el gobierno y exigirle que lo desfalcado sea devuelto para financiar con ello la sanidad y la educación públicas que tanto afirman defender. No es oficial, pero se baraja que para promover estas marchas los partidos de Montero y Belarra y de Yolanda Díaz aparcarán sus diferencias y sus líderes portarán juntas las pancartas reivindicativas contra las corruptelas destapadas, situando a la cabeza a Mónica García, al estar ella especialmente irritada porque el dinero evadido no podrá ser utilizado para reforzar la atención primaria ni para recortar las listas de espera. A Moncloa llega también que en los cenáculos del cine son muchos los directores y actores que se pegan por leer el manifiesto que corolaría las protestas, y que Pedro Almodóvar, Pepe Viyuela y Luis Tosar se afanan en elaborar el contenido que supondría el golpe de gracia para el sanchismo, con la música de Ana Belén y de Miguel Ríos como telón de fondo. También se rumorea que el mundo de la cultura baraja convertir la próxima gala de los Goya en un acto reivindicativo contra Sánchez y sus secretarios de organización, pero de momento esta muestra de solidaridad con los españoles estafados es solo algo especulativo.