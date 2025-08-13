Las caras de la noticia: 13 de agosto de 2025

Isabel Díaz Ayuso Europa Press

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Madrid bate récord de creación de empresas. La Comunidad de Madrid ha batido récord de creación de empresas en junio con 2.578 nuevas sociedades, la mayor cifra registrada este mes en toda la serie histórica, y ha crecido un 18,2%, lo cual la sitúa más de tres puntos por encima de la media nacional.

Fernando Roig RTVE

FERNANDO ROIG▲

Justa atención a los abonados del Villarreal. Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha anunciado que en caso de disputarse el partido de liga contra el Barcelona en Miami, todos los abonados podrán contar con viaje gratis y entrada. A los que no viajen se les reintegrará un 20% del precio del abono.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska Europa Press

FERNANDO GRANDE-MARLASKA▼

El Gobierno llega tarde y mal a la emergencia por los incendios. Finalmente, ayer el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, decidió activar la fase de preemergencia por los múltiples incendios forestales, pero, una vez más, declinó tomar el mando y, por tanto, asumir responsabilidades.