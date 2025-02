Una trans cancelada

Tenía que llegar este momento. Es el retrato de una época decadente: los progres cancelan a una trans porque expresó ideas que no puede tener nadie, y menos una trans. Habían arrojado a cientos de hombres al averno y a un puñado de mujeres, como J.K. Rowling, por no comulgar con la religión «woke» ¿pero una trans? ¡Qué atrevimiento! Karla Sofía Gascón, que merecía para la erudición cinéfila de los festivales todos los parabienes, entre otras cosas, y no solo, por ser trans, ahora es miembro de pleno derecho de la fachosfera, vetada por escribir lo que en su momento, y tal vez todavía, pensaba. O sea, una persona del tipo que adora la tribu «woke» se ha convertido en una apestada, una traidora a la causa. Ya no es que no merezca un Oscar sino que Netflix no le paga ni siquiera un billete en turista a Los Ángeles. Alcobendas, de donde es la actriz, también tiene su Beverly Hills y su pasado contestatario de cuando la banda punki Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas. También tiene a Penélope Cruz. Pero esa es otra alfombra.

Lo de Karla nos revela lo cruel de la dictadura de la neoizquierda que solo es mejor que Trump en que no tiene un relevante miembro naranja. A poco que se descuide, Gascón acaba en una prisión de Bukele, pero no mandada por Trump sino por George Clooney y sus secuaces. Lo que nunca aceptará Hollywood, como en el mundo cinematográfico de aquí, es disentir. El Oscar es un vertedero buenista. Se lo llevan a sus estanterías los que están a favor de la paz mundial, se solidarizan con las minorías y se conciben como de género fluido. Por eso la película protagonizada por la trans más popular del universo, «Emilia Pérez», consiguió trece nominaciones siendo una castaña. Karla lo tenía todo, hasta que se descubrió que no. Nadie se atreverá a llamar a la señorita Gascón para una nueva película. La suya será una carrera fugaz. Borren de sus mentes lo que pensaron algún día. Les puede pasar a ustedes.