Ir a ver a la familia es el principal motivo de los viajes de Semana Santa

Continuando con su trayectoria errática iniciada en 2018 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), vamos a comentar el último estudio de la serie «Encuesta sobre cuestiones de actualidad» que se realizó en abril de 2023 y que no ha vuelto a llevarse a término. Se trata del número 3.401 y en el que se constataba que solo un 32,3 por ciento de españoles iba a tener varios días de vacaciones fuera de su residencia habitual. Frente a un 63,7 por ciento que respondía negativamente.

Big data T. Gallardo La Razón

Este tercio que viaja en Semana Santa lo hace principalmente por pasar unos días con la familia (43,2 por ciento), seguido por los que eligen el campo, la playa o la montaña (24,0 por ciento), mientras que los que aprovechan para viajar por España representan el 16,5 por ciento, los que irán al extranjero solo el 8,8 por ciento y los que tienen planeado practicar algún deporte son el 2,4 por ciento. Un 5,0 por ciento tiene previsto otro tipo de actividades durante los días de asueto por Semana Santa.

Con respecto a los dos tercios que no saldrán de sus localidades, al 22,3 por ciento de los mismos se lo impide el trabajo o los estudios, el 21,8 por ciento alegan cuestiones económicas, el 16,1 por ciento falta de motivación para salir, como por ejemplo no haber encontrado un plan de viaje, y el 12,5 por ciento, cuestiones de salud. Un 8,7 por ciento afirma que no sale por evitar las masificaciones o porque prefiere viajar en otras fechas. Otro 8,7 por ciento no saldrá fuera de su residencia habitual para disfrutar de la celebración de la Semana Santa en su localidad. De entre los que no viajan en estas fechas, el 6,9 por ciento afirma quedarse por motivos familiares de distinta índole.

Pero sobre el total de la población española, los porcentajes de los que viajarán para pasar unos días con la familia son el 14,0 por ciento, un 7,8 por ciento viajará por descansar en el campo, la playa o la montaña, y un 5,3 por ciento viajará por España; el 2,9 por ciento irá al extranjero y el 0,8 por ciento dice que sí viajará para practicar algún deporte. De todos los que manifiestan que sí viajarán, un 5,6 por ciento lo hará por distintos motivos. Mientras que del porcentaje de los que no viajará, el 14,2 por ciento no saldrá por cuestiones laborales o de estudios, otro 13,9 por ciento querría salir, pero no se moverá de su domicilio por cuestiones económicas, otro 10,3 por ciento no saldrá por no estar motivado a ello y en cuarto lugar, con el 8,0 por ciento, los que no viajarán por cuestiones de salud. Un 5,5 por ciento por evitar las masificaciones y otro 5,5 por ciento se quedará para disfrutar de las celebraciones de Semana Santa de su localidad. El 4,4 por ciento afirma que no viajará por motivos familiares de distinta índole y un 1,8 por ciento por motivos varios.

Atendiendo a la segmentación por edad, nos encontramos que poco más del 40 por ciento de los jóvenes de 18 a 44 años sí viajarán, con porcentajes que van del 42,3 por ciento entre los 18/24 años al 40,9 por ciento entre los de 35/44 años. Pero a medida que avanza la edad, cae la tasa de personas que viajarán fuera de sus localidades en Semana Santa: 35,8 por ciento en el grupo de 45/54 años, 26,3 por ciento entre los de 55/64 años, del 22,0 por ciento entre los 65/74 años y solo del 14,2 por ciento entre los mayores de 74 años.

El 61,0 por ciento de los españoles asiste a procesiones durante la Semana Santa, siempre o bien ocasionalmente, frente a un 38,8 por ciento que afirma no asistir nunca. El perfil por edad difiere en algunos puntos, ya que entre los 18 a 44 años los asistentes a estos actos oscilan entre el 54,8 por ciento entre los de 18/24 años y el 56,9 por ciento entre los de 35 a 44 años. Para ascender al 62,2 por ciento en el segmento de 45/54 años y superar el 64 por ciento entre los que cuentan entre 55 y 64 años. Entre los mayores de 64 años se llega al 66,3 por ciento de participación.

Los que más asisten a las procesiones son los votantes de VOX y del Partido Popular, con un 81,9 por ciento y un 80,3 por ciento, respectivamente. A continuación se sitúan los votantes del PSOE con un índice de participación del 61,0 por ciento. Muy alejados de estos tres colectivos se sitúa el electorado de Sumar, con tan solo el 39,0 por ciento.

Los que afirman no acudir nunca a las procesiones representan el 60,3 por ciento del electorado de Sumar. En el caso del PSOE, el porcentaje se reduce al 39,0 por ciento. Entre los votantes de PP y VOX es del 19,6 por ciento y 18,1 por ciento, respectivamente.