Denunciadas las pintadas en un campo de fútbol de Álava contra un policía vasco que entrena un equipo

Unas pintadas con mensajes dirigidos a un ertzaina que entrena a un equipo de fútbol en Amurrio han aparecido en las instalaciones del campo de Basarte. Los textos, escritos en euskera, incluían expresiones como “cipayo” y “fuera de aquí”, y han generado una respuesta pública tanto por parte de instituciones como del propio club deportivo.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha considerado estos hechos como contrarios a la convivencia y ha recordado que este tipo de comportamientos no contribuyen a un clima social adecuado. Además, la institución ha señalado que son actitudes que remiten a épocas ya superadas.

El Amurrio Club, por su parte, ha expresado su rechazo a lo sucedido y ha anunciado la interposición de una denuncia con el fin de que se investigue la autoría de las pintadas. El club ha incidido en que mantiene una política de tolerancia cero hacia los comportamientos discriminatorios y ha reiterado su apoyo al entrenador afectado y "tolerancia cero hacia actitudes discriminatorias, homófobas, de odio o contrarias al respeto institucional, que nada tienen que ver con el fútbol ni con el proyecto social y deportivo que representamos".

Las autoridades han abierto una investigación para determinar quién está detrás de los mensajes. Aunque no se han dado detalles sobre posibles responsables, se ha subrayado la importancia de promover respeto y convivencia en los espacios deportivos. Las instituciones también han solicitado la colaboración ciudadana para prevenir que hechos similares puedan repetirse en el futuro.

Actualmente el caso sigue en fase de investigación y, una vez esclarecido, se prevé aplicar las medidas correspondientes. Tanto las instituciones como los agentes deportivos han insistido en la necesidad de fomentar valores de respeto y convivencia entre la ciudadanía.