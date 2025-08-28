La Ertzaintza investiga las circunstancias del fallecimiento en el puerto de Santurtzi (Vizcaya)

Este jueves al mediodía, un ciudadano alertó al 112 tras localizar lo que parecía ser un cuerpo flotando en las aguas del Puerto de Santurtzi, cerca del faro de Portugalete. Los servicios de emergencia se desplazaron inmediatamente al lugar, confirmando que se trataba de un hombre fallecido, cuyo cadáver fue extraído de forma rápida por los equipos de rescate.

Entre los primeros en actuar estuvieron los Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, con sus especialistas ‘hombres rana’, la Ertzaintza, la Policía Local de Santurtzi y una ambulancia medicalizada. A pesar de los esfuerzos, los médicos solo pudieron certificar el fallecimiento del individuo.

Según el diario El Correo, se trata de un joven de aproximadamente 30 años que, a falta de los resultados del examen forense, no presenta signos de violencia visibles. La Policía autonómica ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y confirmar su identidad.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. Las autoridades continuarán reuniendo información y entrevistando testigos para determinar cómo se produjo el fallecimiento y esclarecer cualquier posible factor que haya contribuido al hecho