Dos jóvenes pierden la vida en un choque frontal en la carretera en Álava

Dos jóvenes de 22 años han perdido la vida en un trágico accidente de tráfico ocurrido este domingo en la carretera N-124, a la altura de Berantevilla, en Álava. El siniestro se produjo alrededor de las 7:20 horas, cuando dos vehículos colisionaron frontalmente en el punto kilométrico 32,9, en dirección a Logroño, ambos fallecidos viajaban en el mismo coche. El conductor del otro vehículo resultó herido grave y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu, en Vitoria.

La carretera N-124 permaneció cortada en ambos sentidos hasta las 10:45 horas, lo que obligó a desviar el tráfico por vías secundarias. El equipo médico desplazado al lugar certificó el fallecimiento de los dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Vitoria para la realización de las autopsias.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente. Aunque no se han confirmado oficialmente, se barajan posibles factores como el exceso de velocidad, la distracción o las condiciones meteorológicas adversas. La policía científica está analizando los restos de los vehículos y las condiciones de la vía para obtener más información.

Este trágico suceso eleva a ocho el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en Álava en lo que va de año, según datos del Gobierno Vasco. Las autoridades locales han expresado sus condolencias a las familias y han reafirmado su compromiso con la seguridad vial para evitar futuras tragedias.