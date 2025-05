Este es el restaurante vasco que ha sorprendido a Dabiz Muñoz: “Ojo, en muy pocos sitios se come a este nivel”

El chef Dabiz Muñoz, siempre en el centro del foco mediático por su atrevimiento culinario y sus opiniones sin filtros, ha vuelto a revolucionar las redes. Esta vez, no lo ha hecho desde los fogones de DiverXO, sino desde la mesa de un restaurante que lo ha dejado gratamente sorprendido: Bascoat, un local que rinde homenaje a la cocina vasca desde pleno corazón de Madrid.

A través de sus historias en Instagram, el cocinero madrileño ha compartido su entusiasmo por este establecimiento ubicado en el número 33 del Paseo de La Habana. Sus palabras no dejan lugar a dudas: “En muy pocos sitios en Madrid se come a este nivel, ojo”, afirmaba mientras mostraba algunos de los platos que degustó. Una afirmación contundente que, viniendo de quien ostenta tres estrellas Michelin, no pasa desapercibida.

Tradición vasca, alma contemporánea

Bascoat abrió sus puertas en julio de 2023 de la mano de Nagore Irazuegi (jefa de sala) y Rodrigo García (cocinero), un tándem con experiencia y raíces vascas que decidió dar forma a un proyecto con identidad propia. Su propuesta se basa en rescatar la tradición culinaria del País Vasco, reinterpretando su recetario desde un enfoque de alta cocina sin caer en lo pretencioso.

El nombre del restaurante, Bascoat, no es casual: así llamaban los gascones en el siglo XI a lo que hoy conocemos como País Vasco. Y en esa evocación histórica se cimenta también su filosofía gastronómica: mirar al pasado para cocinar el presente.

La acogida no se ha hecho esperar. Recomendado por las guías Repsol y Michelin, y galardonado como mejor apertura del año en los The Fork Restaurants Awards, Bascoat ha logrado convertirse en uno de los imprescindibles de la capital para los amantes del buen comer.

Alta cocina que no rompe la hucha

Aunque cuenta con un menú degustación de 13 pases por 160 euros, una propuesta para quienes buscan una experiencia gastronómica completa, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que su carta ofrece auténticas joyas por precios que rondan o incluso bajan de los 10 euros. Un ejemplo claro es la tortillita de chorizo, un bocado tradicional con un giro moderno, disponible por tan solo 10 €.

Además, Bascoat rinde tributo al espíritu de las barras donostiarras con una sección de aperitivos pensada para el disfrute informal: gildas, buñuelos de morcilla de Beasain, pastel de merluza o croquetas que condensan sabor y técnica a precios muy accesibles.

Este enfoque democrático es probablemente lo que ha terminado de conquistar a Dabiz Muñoz, más allá de los platos más elaborados y complejos que también degustó, como el arroz con almejas gallegas (38 €) y las alcachofas confitadas con velouté de trufa (34 €), ambos presentes en las imágenes que compartió con sus seguidores.

Platos que respetan el producto

El respeto por la materia prima es uno de los sellos de identidad del restaurante. Así lo demuestran platos como el ravioli de txangurro a la donostiarra, la txuleta de vaca vieja o los pimientos del piquillo asados, donde la técnica acompaña pero no eclipsa al ingrediente.

En el apartado dulce, tampoco se pierde el norte gastronómico: destacan postres como la cuajada de nueces con miel, polen y queso helado Olavidia, una despedida suave y melosa que resume a la perfección la experiencia.

En una ciudad donde la oferta gastronómica se reinventa cada semana, que un restaurante consiga captar la atención de uno de los chefs más influyentes del mundo es un logro rotundo. Pero Bascoat no es sólo humo de redes ni una moda efímera: es una apuesta por la autenticidad vasca, servida con mimo, técnica y un punto de sofisticación que no olvida la accesibilidad.

Lo que ha conquistado a Dabiz Muñoz es precisamente lo que enamora a cualquier comensal exigente: producto excelente, platos con identidad y precios razonables. En una frase: comer muy bien sin vaciar la cartera.

Si aún no lo conoces, Bascoat no es sólo la recomendación de un chef con estrella: es una invitación a descubrir el País Vasco desde una mesa madrileña.