La última voluntad de una vecina de Baracaldo: dejar su herencia a perros y gatos

Barakaldo ha sido testigo de un gesto tan sorprendente como generoso. Yolanda Roji, vecina muy querida y conocida como “la protectora felina”, decidió legar la totalidad de su patrimonio al Ayuntamiento con un propósito claro: mejorar la vida de los animales de compañía en su ciudad.

Su legado incluye una vivienda en el barrio de San Vicente, enseres personales, una pensión privada y depósitos bancarios que suman alrededor de 45.000 euros. Estos recursos serán gestionados conjuntamente por el Consistorio y la Diputación, que dividirán los fondos para asegurar que se cumpla la voluntad de la donante.

El plan contempla varias actuaciones concretas: la creación de un espacio de atención animal, con la posibilidad de abrir un cat café para facilitar la adopción de gatos mayores, y la ampliación de parquescaninos en siete barrios estratégicos. Además, el Ayuntamiento colaborará con la asociación Lagunak, especializada en el cuidado de colonias felinas, para impulsar un proyecto que honre la memoria de Roji.

Este gesto se suma a otras donaciones vecinales que han enriquecido el patrimonio cultural y social de Barakaldo, como el archivo fotográfico de Carlos Ibáñez o la colección musical de Alberto Díez Serna. Sin embargo, la decisión de Yolanda destaca por su impacto directo en el bienestar animal y por su carácter profundamente solidario.

Para las autoridades locales, recibir esta herencia supone un honor y una gran responsabilidad. El Ayuntamiento ha asegurado que los fondos se destinarán íntegramente a proyectos de protección animal, cumpliendo al detalle la última voluntad de su vecina y transformando su legado en un motivo de orgullo para toda la comunidad.