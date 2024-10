El podcast de Carmen Morodo: Errejón y la hipocresía de tantos 

La adjunta al director de La Razón escribe en su podcast de hoy que "Errejón es la prueba fehaciente de la hipocresía de partido que prima hoy en política. En este caso les toca a aquellos que han sido capaces de crear un código moral para ajusticiar y sentenciar en la plaza pública al de enfrente, pero cuando tocaba aplicarse las reglas a ellos mismos ahí ya no tenían las mismas certezas por conveniencia política. Tal y como están evolucionando los acontecimientos no hay que olvidar que las sentencias las dicten los tribunales, no las redes ni voceros de ningún ámbito, porque es muy posible que Errejón acabe convertido en un personaje de la prensa basura y que en medio de toda esta trama aparezcan otros personajes que no buscan justicia nij la verdad, sino solo lucrarse económicamente".

Explica además que hace gracia ver al presidente del Gobierno defendiendo a Yolanda Díaz ahora que creen que está amortizada y que lo que se mueve por detrás es la reagrupación de la izquierda a la izquierda del PSOE en torno a Pablo Iglesias.

Asegura, por último, que "tiene su aquel ver cómo Irene Montero se cobra su pieza más preciada justamente con la cabeza de Errejón".