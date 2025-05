El podcast de Carmen Morodo: "Esto va de quién paga, y REE (Sánchez) no quiere hacerlo"

Carmen Morodo comparte su reflexión sobre todo lo que ha ocurrido en España durante esta semana después del apagón que nos dejó a oscuras y su la sensación de que aquí hay una estrategia deliberada institucional oficial de confusión, diseñada para esquivar las responsabilidades patrimoniales que se derivan de un fallo en el corazón del sistema eléctrico español. Desde las primeras respuestas de Red Eléctrica al parón informativo decretado desde Moncloa, dónde se encendieron todas las alarmas.

La relación de Beatriz Corredor con el Gobierno, su pasado como ministra, su amistad con Pedro Sánchez... Cualquier decisión precipitada, podría tener consecuencias graves para el Ejecutivo. Había que buscar culpables fuera. El proceso ha brillado por la falta de transparencia, nadie ha rendido cuentas.

Así, Morodo insiste en que "no necesitamos que se creen comisiones de investigación, donde yo me temo que habría opacidad. Hay muchos intereses de unos y otros". Por ello, recomienda que "intenten taparse a ver si al final insisto, lo que va a ocurrir y lo que nos van a decir es que aquí nos equivocamos nosotros porque nos dio por encender la luz cuando no debíamos".