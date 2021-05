¿Quién es quién del Tribunal del Supremo?

El Tribunal Supremo ya ha emitido su informe preceptivo, pero no vinculante, sobre el indulto a los líderes independentistas condenados en el juicio del procés. Es uno de los pasos previos con los que el Gobierno debe contar antes de indultar a los políticos catalanes en prisión por el referéndum del 1 de octubre.

Es el tribunal sentenciador, es decir, la sala segunda del Tribunal Supremo, quien, según consta en la ley del 18 de junio de 1870, en su artículo 25, debe emitir su valoración haciendo constar en su informe, entre otros elementos, su conducta posterior a la sentencia ejecutoria, y “especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia”.

Pero, más allá, del informe del Supremo en el que se opone a los indultos, ¿Quién es quién en el Tribunal Supremo?

ANDRÉS PALOMO

Ingresó en la Carrera judicial en 1981 y se incorporó al Alto Tribunal en 2014, el mismo día que su compañera Ana Ferrer y que Jaime Moreno, uno de los fiscales de esta causa, tomaba posesión como fiscal de Sala del Supremo. Fue el instructor de la cusa contra el ex conseller de la Generalitat y ex diputado Francesc Homs, quien fue condenado por desobediencia. Autor de no pocas publicaciones jurídicas, es experto en Derecho Internacional

ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA

Llamado a presidir el juicio si Marchena accedía a liderar el CGPJ y el Supremo, es el magistrado más joven en ingresar en el Alto Tribunal. Con mucho prestigio entre sus compañeros, ha sido ponente de la sentencia que rebajó la condena a los agresores de los guardias civiles en Alsasua y presidió el tribunal que elevó a 15 años de cárcel a los miembros de La Manada por un delito continuado de violación. Como juez de Madrid instruyó el sumario por la desaparición del delincuente Santiago Corella, “El Nani”

MANUEL MARCHENA (PRESIDENTE)

Llegó al Tribunal Supremo en 2007 y en poco tiempo tiempo se ha situado como un referente en la Sala Penal. En 2014 fue elegido presidente de la Sala, cargo al que también concurría Cándido Conde-Pumpido. En pocas semanas será reelegido por otros cinco años. Formó parte del Tribunal que condenó a Baltasar Garzón, pero también archivó la investigación sobre los cobros de éste en Nueva York. Gran aficionado a la música, la fotografía y al fútbol, especialmente al Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas.

JUAN RAMÓN BERDUGO

Miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se incorporó a la Sala Penal del Supremo en 2004, en la plaza que dejo vacante Conde-Pumpido cuando éste fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Fue ponente de la sentencia que confirmó la absolución del ex presidente valenciano Francisco Camps por el “caso de los trajes”. Formó parte de tribunal que estableció la “doctrina Botín” y avaló la “doctrina Parot”, que fue derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

ANTONIO DEL MORAL

Compañero durante algunos años de Manuel Marchena en la Fiscalía General del Estado, se incorporó al Supremo en 2012. Considerado también como “una de las grandes cabezas jurídicas” del Supremo, tiene un agudo sentido del humor. Fue el ponente de la sentencia del “caso Nóos”, que confirmó la condena a Iñaki Urdangarín y formó parte del tribunal que rebajó la condena a Artur Mas. Pertenece también a la APM y es un gran aficionado al deporte, especialmente al tenis.

ANA FERRER

Primera mujer en acceder a la Sala Penal del Supremo. Miembro de Jueces para la Democracia, fue la instructora de la causa que se abrió contra la ex senadora del PP Pilar Barreiro por el “caso Púnica”, que archivó finalmente. Reconocida como experta en temas de violencia de género, se incorporó al tribunal de esta causa, al igual que su compañero Andrés Palomo, cuando la Sala decidió que lo formasen siete magistrados por la complejidad de la misma.