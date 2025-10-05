Sal McDougall: «Espero que vean en mí un sacerdote que es mujer, pero ante todo, un sacerdote»

La elección este viernes de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury y, por tanto, líder espiritual de los 85 millones de anglicanos repartidos por 165 países ha dado la vuelta al mundo. La primera mujer en cinco siglos al frente de esta confesión cristiana ha reabierto la reflexión sobre el rol femenino en el seno de las estructuras religiosas. Mullally ha roto el último techo de cristal en la Iglesia de Inglaterra, después de ordenar a mujeres como sacerdotes en 1994 y obispas en 2015. La escocesa Sal McDougall es reverenda en Madrid. Es la capellán de Saint George’s, la parroquia de referencia para los anglicanos que hablan inglés y viven en la capital, procedentes de más de veinte países diferentes. Antes de aterrizar en España en abril de 2024, esta pastoralista especializada en educación y misiones había sido preceptora de la catedral de Lincoln y directora adjunta de la Escuela Real de Música Eclesiática.

¿Cómo sintió la vocación al sacerdocio?

Ocurrió cuando tenía 20 años. Después de diez años o más de tratar de frenar o evitar esta llamada del Señor y encontrarme satisfecha en otros roles, le pedí a la Iglesia iniciar un discernimiento y aceptaron capacitarme para el sacerdocio en la Iglesia Episcopal Escocesa, una de las 42 provincias mundiales de la Comunión Anglicana.

¿Se ha encontrado con resistencias entre los anglicanos por ser mujer?

Personalmente, he sido muy afortunada durante mi ministerio sacerdotal al encontrarme con muy pocas personas que no han podido aceptar mi ministerio por mi género. Como ocurre con tantas otras cosas en la vida, a menudo la experiencia directa de algo desconocido normaliza y elimina la incertidumbre que antes lo rodeaba. Pienso, por ejemplo, en un hombre devoto de una comunidad que inicialmente se sentía incómodo con las mujeres sacerdotes, pero que años después me pidió que dirigiera el funeral de la madre de su esposa. Si bien mi género y la experiencia de vida que aporto como mujer, por supuesto afectan e influyen en la forma en que ejerzo mi ministerio, siempre espero que la gente vea a un sacerdote que es una mujer, pero un sacerdote ante todo. Por otro lado, institucionalmente, dentro de la Iglesia de Inglaterra hay una pequeña minoría, aproximadamente el 4% de los feligreses, que se oponen a la ordenación de mujeres como sacerdotes, y se han hecho disposiciones canónicas para acomodar los diferentes puntos de vista, manteniendo así la unidad en un amplio espectro de creencias.

Si en algún momento alguien pensara en usted como obispa, ¿aceptaría el servicio que le proponen?

Pienso en Ambrosio o San Juan Crisóstomo, que se resistieron fuertemente a su llamada a ser obispos. ¡Quizás sabían lo que significaría para sus vidas! Siempre he creído que la ordenación, ya sea como diácono, sacerdote u obispo, es una respuesta a una llamada de Dios. No me corresponde a mí ni a nadie más determinar la forma de nuestra vida como siervos de Cristo. Recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: «Vosotros no me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros».

¿Cómo ha recibido el nombramiento de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury?

Si bien, en estos meses, ha habido quinielas en la Iglesia de Inglaterra y en los medios de comunicación del Reino Unido sobre quién sería el próximo arzobispo, quién era «papable» –en una escala mucho menor–, preferí esperar a que el Espíritu Santo hiciera su trabajo en lugar de especular. Sin embargo, como muchos otros en la Iglesia, estoy encantada con este resultado. Sé que la obispa Sarah Mullally tiene enormes dones y habilidades que la Iglesia necesita en este momento.

¿Conoce a Sarah Mullally?

Aunque no conozco personalmente a Sarah, siempre me ha impresionado la forma en que, como obispa de Londres, ha dirigido una de las diócesis más complejas de la Iglesia de Inglaterra con visión, cuidado y compasión, logrando mantener unida a una familia enormemente diversa de iglesias y tradiciones. Después de anunciarse su nombramiento, dijo: «Como exenfermera, siempre he lavado los pies». Ese tipo de humildad y fortaleza de servicio me dan esperanza para el futuro.

¿Qué puede aportar como mujer en el liderazgo anglicano?

Como la primera mujer obispa de Londres y anteriormente la primera mujer directora de Enfermería de Inglaterra, aporta una experiencia significativa como líder senior a su nuevo cargo. Es un modelo ejemplar para las niñas y mujeres jóvenes en la Iglesia y en todo el mundo, mostrándoles que ellas también pueden ser llamadas a puestos de alto liderazgo en la Iglesia. Sin querer generalizar o estereotipar, en mi experiencia las mujeres en el liderazgo a menudo trabajan con un enfoque más consensuado que confrontativo. Pocos de nosotros estaríamos en desacuerdo con que esto es algo que el mundo necesita urgentemente hoy. El papel de arzobispa de Canterbury traerá desafíos significativos para ella como mujer que lidera la Comunión Anglicana, pero su experiencia ayudará a afrontarlos.

La Iglesia católica no permite ordenar mujeres para el sacerdocio, entre otros motivos, porque en el Evangelio se recoge que Cristo escogió sus apóstoles solo entre hombres. Intuyo que no está muy de acuerdo...

¡No te sorprenderá cuando te diga que los evangelios están llenos de ejemplos de Jesús llamando a las mujeres! Por ejemplo, Lucas nos dice que María Magdalena, Juana y Susana viajaron con Jesús y apoyaron su ministerio financiera y prácticamente, por lo que sabemos que Jesús les dio a las mujeres un papel activo en su misión y que estaban entre sus seguidores más cercanos. Juan nos dice que la primera persona que presenció al Cristo resucitado es una mujer. Jesús confía a María Magdalena la tarea crítica de ser la primera evangelista de la resurrección. Por eso se la conoce como «la apóstol de los apóstoles». Podría seguir, ¡pero ya te haces una idea!

¿Cree que en un futuro cercano habrá mujeres diaconisas o sacerdotes en la Iglesia católica?

¡Uy! Responder a esta pregunta está por encima de mi categoría salarial… Pero lo que puedo decir es que estoy profundamente agradecida de que mi vocación haya sido plenamente reconocida en la Iglesia anglicana y estar continuamente bendecida a través del privilegio de servir a Dios y a la Iglesia como sacerdote.

¿Es una utopía la plena comunión entre los cristianos de diferentes confesiones?

Las diferencias teológicas y culturales entre las Iglesias están arraigadas en nuestra humanidad caída, pero el objetivo de la unidad de los cristianos está igualmente arraigado en nuestra participación compartida como hijos de Dios y siervos del reino de Dios. Todos creemos que esto ya está en el aquí y ahora, como nos hace caer en la cuenta Jesús en el Evangelio de Lucas. En un mundo que enfrenta crisis climáticas, desplazamientos masivos, desigualdad sistémica y conflictos generalizados, la unidad entre los cristianos tiene menos que ver con la perfección institucional y más con dar testimonio del reino de Dios y del amor de Dios juntos. La oración de Jesús de que «todos sean uno» trasciende las divisiones humanas y nos llama a una misión compartida: cuidar a los pobres y vulnerables, abogar por la justicia, proteger la creación y trabajar por la paz.

En Europa, el número de cristianos desciende de forma significativa. Es un reto común a católicos, anglicanos, protestantes... Sé que no tienes una varita mágica, pero, ¿cómo se podría dar la vuelta a esta secularización?

Si bien esta es una narrativa común, ¡hay otra historia que contar aquí! Recientemente leí a alguien que sugirió que “la hostilidad hacia el cristianismo es exclusiva de los ‘boomers’. Mi propia experiencia me dice que tiene razón. Investigaciones recientes han demostrado que en Inglaterra, la Generación Z está impulsando lo que se llama un “avivamiento silencioso” en la asistencia a la iglesia. En algunos lugares, la asistencia a las parroquias ha aumentado en un 50% en los últimos seis años, e incluso aquí en Madrid, hemos visto crecer significativamente la comunidad en Saint George en los últimos dos años, y gran parte de ella proviene de personas menores de 40 años, algunas de las cuales tienen poca o ninguna experiencia en la iglesia