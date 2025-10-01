El Papa recibe esta mañana en audiencia a Salvador Illa en el Vaticano

El Papa León XIV recibirá esta mañana a las 8:30 horas en audiencia en el Vaticano al presidente catalán, Salvador Illa, según han informado fuentes de la Generalitat.

Illa será el primer dirigente político español en ser recibido por León XIV y uno de los primeros de entre los europeos. Tras el encuentro, atenderá a los periodistas.

El president se desplazó ayer martes por la tarde a Roma para hacer una visita institucional de tres días a la ciudad, con una agenda que también incluye reuniones con su alcalde y con el presidente de la región, la asistencia a un concierto organizado por el Festival Castell de Peralada y la inauguración de una exposición sobre el milenio de Montserrat.

Illa, que es católico, ya se reunió en marzo de 2024, entonces como jefe de la oposición en Cataluña, con el Papa Francisco.

Tanto Illa como el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, han expresado públicamente su deseo de que León XIV visite Cataluña.

La propia Sagrada Familia ha animado al pontífice a ver la Basílica, al ser este "el proyecto más iconográfico" de Antoni Gaudí. En 2026 se cumplirán cien años del fallecimiento de este arquitecto.