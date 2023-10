¿Qué santo se celebra hoy, jueves 12 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy es jueves 12 de octubre, todos los años en esta fecha, la Iglesia Católica rememora la figura de 12 onomásticas. Desde La Razón destacamos a la Virgen del Pilar, una de las advocaciones marianas del catolicismo que tiene su principal centro de culto en la Catedral-Basílica del Pilar de Zaragoza.

¿Cuál es la historia de la Virgen del Pilar?

Los orígenes de Nuestra Señora del Pilar se remontan al año 40 cuando la Virgen María llegó a Zaragoza y dejó una columna de un mineral llamado jaspe que se conoció popularmente como 'el Pilar'. Una especie de imagen a la que adorar que los fieles llamaban 'Santa Columna'. Medía 1,77 metros y tenía un diámetro de 24 centímetros y contaba con detalles en bronce y plata. La Virgen del Pilar que descansa sobre la columna es una talla de madera dorada de 36 centímetros y medio de altura.

La historia cuenta que en Zaragoza también se encontraba el apóstol Santiago con ocho discípulos. Todos ellos vieron como la Virgen María dejaba allí el Pilar. La misma le encargó que le construyera allí mismo una iglesia y todos se pusieron manos a la obra. Uno de los discípulos, nombrado presbítero por Santiago, consagró la iglesia y le puso el nombre de Santa María del Pilar.

Para el año 1293, la iglesia se encontraba muy deteriorada, por lo que se construyó un nuevo edificio gótico-mudéjar que no estuvo listo hasta 1515. No obstante, ese no es el edificio actual de la Catedral-Basílica del Pilar de Zaragoza, sino que en 1670, el Virrey de Aragón, promovió la construcción de un nuevo templo de estilo barroco. Construcción que, con diversas reformas, es la que conocemos en la actualidad.

El 20 de mayo de 1642, Zaragoza proclamó la Virgen del Pilar como su patrona. Patronazgo que más tarde se extendió a todo el Reino de Aragón. La Virgen del Pilar también es la patrona del cuerpo de la Guardia Civil, del cuerpo de Correos y Telégrafos y del Arma Submarina de la Armada Española, entre otros.

Además de celebrar la efeméride de Nuestra Señora del Pilar, cada 12 de octubre se rememora a estas otras 11 onomásticas: