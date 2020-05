Pacientes con coronavirus aceptan tomar un litro de desinfectante como tratamiento

La cara de los responsables de Salud norteamericanos cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de inyectar desinfectantes en la sangre a los pacientes con coronavirus o incluso inyectarles luz para acabar con el Covid-19, eran un poema. Las barbaridades propuestas por Trump, y parecía que no era la primera vez que las ponía sobre la mesa, causaron estupor en la comunidad científica internacional y provocó muchas críticas por las consecuencias que sus palabras podían tener entre los norteamericanos.

De hecho, un día después 30 personas resultaron intoxicadas en Nueva York por ingerir cloro. Trump habló sin ningún rigor científico y siempre de oídas. En el caso de la ingesta de desinfectante se refería al caso de un médico colombiano, Yohanny Andrade, que decidió tratar su coronavirus tomando pastillas de cloro, un producto desinfectante. Y lo superó. Ahora, este médico ha decidido poner en marcha un supuesto ensayo clínico con 20 pacientes, informa el diario local “El Tiempo”. Según denunciaron las autoridades locales, de momento se tiene constancia de que a tres enfermos del Hospital San Carlos de Bogotá se les suministró dióxido de cloro, previo consentimiento firmado, pero saltándose todos los protocolos de investigación.

Tras conocerse la noticia, la dirección científica del hospital contactó con ellos y corroboraron que se encuentran en un buen estado de salud: "La Fundación Hospital San Carlos no avala esta práctica, no hay ningún documento oficial de dicha investigación en la institución, ni tampoco cuenta con autorización para el desarrollo de la misma. Dicho producto no existe dentro de la institución, es decir, que no se ha adquirido, ni almacenado”, indicó el hospital en un comunicado.

Pero el caso no acaba ahí porque este médico ha dado un paso más allá y junto a otros colegas de profesión registraron el experimento en la web clinicaltrials.gov.co, el pasado 7 de abril. Esta web es una especie de biblioteca científica en la que se inscriben todas las iniciativas puestas en marcha para acabar con el Covid-19. Según indica el documento registrado, junto a Andrade aparecen tres investigadores más y explica que el experimento se desarrollará entre abril y junio y que contará con 20 participantes colombianos y españoles, que han dado su autorización expresa. El objetivo es "medir los cambios en los síntomas de infección después de la administración de la preparación del estudio, para determinar la efectividad del dióxido de cloro en el grupo tratado”.

En otro apartado, los médicos puntualizan que los pacientes serán “de varios hospitales en Bogotá, Colombia, y Madrid, España” que se propusieron ellos mismos como candidatos para la investigación. Así, anuncian, “recibirán la preparación de base de dióxido de cloro de 3.000 partes por millón (ppm) con instrucciones escritas y precisas sobre cómo prepararla y tomarla (…) Se debe tomar una cucharada cada hora, hasta que se termina el contenido de la botella de un litro”, indican.

Lo que no explican los médicos en el documento es que el consumo de este producto puede provocar insuficiencia respiratoria, problemas cardiacos, deshidratación, problemas de tensión, insuficiencia hepática aguda, recuento bajo de células sanguíneas, vómitos y fuertes diarreas.

Tras darse a conocer este caso, Colombia emitió una alerta sanitaria en la que advierte sobre el riesgo que representa “la promoción y patrocinio de investigaciones clínicas en seres humanos, con el producto dióxido de cloro como tratamiento para covid-19, sin contar con la autorización”. Las autoridades sanitarias señalaron que hasta la fecha no se han presentado solicitudes en Colombia para realizar estudios clínicos sobre la seguridad y eficacia del dióxido de cloro y que esta sustancia no es reconocida como medicamento por ninguna agencia sanitaria.

“Dentro de las bases de datos de los estudios que se están evaluando como posibles tratamientos para la covid-19 no se encuentra ninguno asociado al uso del dióxido de cloro. Por lo anterior cualquier institución que se encuentre realizando estudios clínicos con esta sustancia estaría incurriendo en irregularidades”, concluyen las autoridades sanitarias colombianas.

De momento, el Hospital San Carlos informó que Andrade fue apartado de sus funciones y será investigado por el comité de ética.

¿Qué es el dióxido de cloro?

El dióxido de cloro es sustancia que se genera al mezclar clorito de sodio, agua y ácido cítrico, y algunos médicos defienden sus propiedades curativas en algunos tipos de cáncer, autismo o la malaria, aunque no existen evidencias científicas de ello. Lo que sí está demostrado es que el dióxido de cloro es efectivo para prevenir el esparcimiento del coronavirus en superficies y en agua. Inyectar, respirar o ingerir soluciones con este producto químico puede causar efectos adversos en la salud.