España, el país en el que nadie muere por coronavirus

De ser cierto el dato sería una fantástico noticias y haría de España uno de los pocos grandes países que no ha comunicado ningún nuevo fallecido por coronavirus en la última semana. Sin embargo, mientras que el Ministerio de Sanidad sigue sin aumentar la cifra oficial de muertos de nuestro país, que se ha quedado congelado en 27.136 (y ésta es la que figura en los medidores internacionales de referencia como la Universidad John Hopkins o Google), las comunidades autónomas siguen notificando decesos a diario, como es el caso de Madrid, que no ha dejado de hacerlo en los últimos días.

Por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha sido capaz de dar una explicación plausible a por qué ha dejado de contar los muertos que le pasan las comunidades autónomas, pero lo que está claro es que nuestro país es uno de los pocos, por no decir el único, en cuyos hospitales siguen muriendo enfermos de coronavirus sin que el Gobierno los contabilice, a excepción de Brasil, que habría decidido dejar de ofrecer los datos.

Quizás de cara al exterior Illa consiga lavar la cara de su gestión, pues pocos son los medios internacionales que se plantean esta “congelación”, pero de puertas para adentro el problema es que la gente ha dejado de prestar atención a las cifras que ofrece Sanidad, lo cual no ayuda a mantener la tensión ante el avance de la pandemia. Lo que ha logrado el Gobierno de Pedro Sánchez es, precisamente, que parezca que la preocupación por los contagios o por un nuevo rebrote haya quedado aparcada, a pesar de que los datos de nuevos contagios no paran de aumentar y se están produciendo focos como los del País Vasco o en un par de residencias en Castilla y León.

Por tanto, las comunidades autónomas ofrecen diariamente cifras que nada tienen que ver con las que ofrece el Gobierno de España, por lo que, a efectos estadísticos nadie muere. Si a este hecho le unimos que los datos ya de por sí no eran todo lo fiables que cabría esperar pues en muchos casos no se estaban incluyendo los fallecidos en residencias o todos aquellos sospechosos pero no confirmados, nadie puede aventurar el número de muertos reales en España.

Las cifras del Momo, el registro de mortalidad que gestiona el Instituto Carlos III y que recogen las defunciones de los registros civiles de toda España, apuntan a una cifra que rondaría las 45.000 muertes, no muy dispar de la que han ofrecido las empresas funerarias españolas, esto es, casi el doble de la que nos venden a diario como oficial. Este informe incluye a los “sospechosos de covid-19”, tanto en residencias de ancianos, como en domicilios o centros hospitalarios.

Si observamos con detenimiento los datos, podemos observar que en Madrid y Cataluña la cifra de fallecidos por Covid-19 se duplica.

Y tampoco coinciden con las notas de la Seguridad Social, que a 1 de mayo pagó 51.011 pensiones menos que las que afrontó en febrero, cuando estalló la pandemia en España.