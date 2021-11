Esta es la razón por la que debería tomar una mandarina todos los días si es fumador

En España, el tabaquismo es una epidemia sin vacuna, pero con salida, que afecta a más de nueve millones y medio de fumadores y fumadoras y causa al menos 69.000 muertes prematuras cada año. Aunque el número de fumadores en España está disminuyendo paulatinamente, no siempre es fácil dejar este hábito.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la última Encuesta Europea de Salud en España (EESE), realizada en 2020, muestra que el 19,8% de los españoles fuma a diario y el 2,3% ocasionalmente. Afortunadamente, el 22% de las personas dejan de fumar con éxito en algún momento de sus vidas y el 56% no llega a probarlo. En otras palabras, fumar es un hábito que está disminuyendo, pero aún queda mucho por hacer.

Tabaco AECC 31/05/2021 FOTO: AECC AECC

El consumo de tabaco está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y muchas otras enfermedades. Fumar, por tanto, debilita la propia salud y la de quienes se encuentran alrededor y, por eso, el cuerpo necesita un refuerzo de algunos nutrientes importantes.

Una cuestión de peso

Según refleja la página web del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, mientras que los no fumadores adultos necesitan 90 miligramos (mg) de vitamina C al día y las no fumadoras de la misma edad necesitan 75 mg, los consumidores de tabaco necesitan 35 mg más. Conforme dicta la Fundación Española de la Nutrición (FEN), no es difícil agregar 35 mg adicionales de vitamina C a la dieta. Esto es así porque 100 gramos de cítricos contienen esa cantidad de vitamina C necesaria. Además, la mayoría de ellos superan ese peso por unidad, se calcula que el peso de una mandarina es aproximadamente de 170 gramos.

Recolector cargando mandarinas FOTO: Mercadona Mercadona

La necesidad de esta cantidad adicional de vitamina se debe a que los fumadores están expuestos a un gran número de radicales libres, que dañan las células y están asociados con el envejecimiento. Los radicales libres se generan de manera natural en nuestro cuerpo a medida que descomponemos los alimentos mediante el proceso de la digestión o al exponernos a la contaminación urbana. Además del envejecimiento, su acumulación también está relacionada con el desarrollo de enfermedades graves como las cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer. Por ello, para contrarrestar algunos de los efectos negativos de estos radicales libres en el organismo, es importante ingerir antioxidantes y, entre esas sustancias, se encuentra la vitamina C.

Sin embargo, esta no es la única característica de esta conocida vitamina. Es un compuesto muy importante que puede producir proteínas para la reparación y el crecimiento de ciertos tejidos corporales. En este sentido, su papel también está relacionado con la cicatrización de heridas. Por tanto, la falta de vitamina C puede provocar escorbuto, una enfermedad caracterizada por la aparición de gingivitis y hemorragias cutáneas.