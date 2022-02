¿Qué cuidados necesitan los niños en la pandemia?

Ante la reapertura de diversas actividades sociales y las clases presenciales de los niños, es importante reforzar los cuidados preventivos para evitar el contagio de la Covid-19 y mitigar el impacto de la enfermedad, especialmente en los más pequeños de la familia.

1. ¿Qué medidas deben tomarse en las aulas?

Hay que cumplir con las medidas que llevamos estableciendo durante la pandemia: toma de temperaturas al entrar al aula, llevar a cabo un buen lavado de manos, organizar a los niños en grupos burbuja o mantener la distancia física, ventilar las aulas, el uso de mascarilla, contar con medidos de partículas CO2, mantenerse bien hidratados –cada niño con su botella de agua de al menos medio litro de agua– y tomar un tentempié matutino como frutas frescas. Pero, sobre todo, es muy importante no caer en desánimo y seguir alentando a nuestros niños, que durante el curso 20/21 fueron unos campeones, a resistir sin perder la alegría y el juego.

2. Y, ¿cuándo llegan a casa?

Es muy importante que mantengan los principios generales que garantizan estilos de vida saludables como dormir las horas suficientes; tomar alimentos que no contengan exceso de azúcares y grasas, y nos aporten vitaminas, fibra y proteínas; mantener una hidratación adecuada; llevar una higiene personal y de su ropa diaria; seguir nuestro programa de vacunaciones y visitas al pediatra, y limitar el contacto social fuera de la burbuja familiar, en las actividades recreativas y/o de ocio, evitando las aglomeraciones y los espacios mal ventilados.

Es fundamental enseñarles cada una de las medidas sanitarias y orientarles para desarrollar sus actividades con todos los cuidados precisos para llevar una vida relativamente normal en modo Covid-19. Además, recordemos que todas las personas de cinco años de edad o más deben vacunarse contra el coronavirus como medida de protección contra el virus. La vacuna protege contra esta enfermedad porque induce inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 que la causa, es decir, reducen el riesgo de que de este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud.

3. Cada vez hay más casos positivos en las aulas. ¿Qué recomendaciones se deben seguir durante el confinamiento?

Lo más importante es tener paciencia, los adultos somos un ejemplo para los niños. Aunque tienen una gran capacidad de adaptación y de resistencia ante los cambios, pueden aparecer emociones y sentimientos negativos como aburrimiento, enfado, frustración, miedo, etc. Para paliarlos debemos mostrarles apoyo y cariño incondicional. También es conveniente mantener una disciplina y rutina básica con un horario, como si, estuviera asistiendo al colegio. Que incluya desde realizar algo de ejercicio físico (clases de yoga, estiramientos, etc.), ayuda con las tareas domésticas sencillas (doblar ropa, hacer su cama, ordenar el cuarto, etc.), dedicar algún tiempo al juego (sin abusar de las pantallas), lectura de cuentos o cómics, y realizar las tareas escolares que manden desde el colegio.

4. ¿Cuáles son las señales de alarma de que un niño con la Covid-19 requiere de atención hospitalaria?

Si tienen dificultad para respirar, una saturación de oxígeno menor de 94%, irritabilidad inconsolable en los brazos de los papás y/o incapacidad para la alimentación.