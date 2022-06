7 consejos para dejar de roncar

Alcohol antes de acostarse: El alcohol no solo aumenta los ronquidos, beber antes de acostarse puede incluso inducir apnea obstructiva del sueño en personas que no tienen el trastorno. El efecto del alcohol sobre los ronquidos y el sueño está relacionado con la dosis, por lo que si tiende a beber varias bebidas, comience por reducirlas. Si eso no reduce sus ronquidos, intente dejar de beber unas horas antes de acostarse o considere eliminar el alcohol por completo.