Descubren un gran riesgo que puede conllevar realizar el ayuno intermitente

De un tiempo a esta parte, el ayuno intermitente ha ido ganando adeptos y se ha convertido en la alternativa de moda para lograr perder peso. Además, varias investigaciones relacionan la restricción periódica de alimentos con la reducción del riesgo de patologías asociadas a la edad, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y demencia. Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo en animales ha sacado a relucir un potencial inconveniente. Según una nueva investigación de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), las dietas de ayuno restringido en el tiempo podrían causar problemas de fertilidad.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the Royal Society B' muestra que la alimentación con tiempo restringido en las hembras de pez cebra deteriora la calidad de los óvulos. Asimismo, los machos también mostraron una reducción de la velocidad espermática. Además, algunos de estos efectos negativos se observaron después de que los peces recuperan sus niveles normales de consumo de alimentos. Los investigadores afirman que, aunque el estudio se realizó en peces, sus hallazgos ponen de relieve la importancia de considerar no sólo el efecto del ayuno en el peso y la salud, sino también en la fertilidad.

Alexei Maklakov, coautor del trabajo de la UEA, explica que "el ayuno restringido en el tiempo es una pauta de alimentación que limita el consumo de alimentos a determinadas horas del día. Es una tendencia muy popular en el ámbito de la salud y la forma física, y la gente lo practica para perder peso y mejorar su salud, pero la forma en que los organismos responden a la escasez de alimentos puede afectar a la calidad de los óvulos y los espermatozoides, y estos efectos podrían continuar una vez finalizado el periodo de ayuno". "Queríamos averiguar más sobre cómo este tipo de dietas pueden afectar a la fertilidad en un organismo modelo popular", añade.

Para ello, los científicos midieron cómo los machos y las hembras asignan recursos al mantenimiento corporal frente a la producción y mantenimiento de esperma y óvulos, y la calidad de la descendencia resultante. Edward Ivimey-Cook, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UEA explica que descubrieron "que el ayuno restringido en el tiempo afecta a la reproducción de forma diferente en machos y hembras. Una vez que los peces volvieron a su horario normal de alimentación, las hembras aumentaron el número de crías que producían a costa de la calidad de los huevos, lo que se tradujo en una reducción de la calidad de la descendencia. La calidad del esperma de los machos también disminuyó".

El equipo de investigadores recalca la importancia de tener en cuenta no sólo el efecto del ayuno en el mantenimiento del organismo, sino también en la producción de huevos y esperma. No obstante, concluye que "se necesita más investigación para entender cuánto tarda el esperma y la calidad de los óvulos en volver a la normalidad tras el periodo de ayuno".