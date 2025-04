Entendiendo la sensibilidad espiritual femenina en un retiro ibicenco

Las grandes ciudades muchas veces nos obliga a trabajar en automático y en nuestra energía masculina, y es que en el proceso de empoderamiento, muchas mujeres llevan sobreexigiendo al cuerpo que resista, rinda y no falle. Aunque ser superpoderosas suena muy atractivo, se nos olvida que llevar una vida acelerada castiga nuestras hormonas con el peso de la multitarea constante, el cual pesa más en las mujeres porque somos seres hormonales y sensibles por naturaleza. En esta línea, es momento de escuchar, entender y cuidar nuestro cuerpo como un verdadero acto de amor y empoderamiento.

En pro de este reencuentro, el lugar importa, y mucho. Por eso, Six Senses ha elegido su hotel en Ibiza para hacer una apuesta por la sensibilidad espiritual, creando un programa de bienestar femenino que va más allá del spa y los batidos detox. Aunque inquieta en el verano, Ibiza también es la isla de la calma y un alma ancestral, la que cura con silencio, tierra y sol. Este programa es un viaje introspectivo en diferentes tiempos —tres, cinco y siete días— donde se habla de salud real: hormonal, metabólica, emocional. Algunas de sus actividades incluyen rituales sonoros, tratamientos que tocan lo invisible, y una finca regenerativa que enseña a cultivar salud desde la raíz.

Asimismo, el programa incluye un análisis previo de cada participante, con un monitoreo de glucosa, análisis del sueño y estrategias de nutrición personalizada, a fin de que ellas usen estas herramientas en la vida cotidiana.

Desde su versión más corta hasta la más extensa, todas logran alcanzar el objetivo: aliviar el sistema nervioso y devolvernos a nosotras mismas en nuestra mejor versión. Aprender a regular nuestras hormonas no debería ser un lujo. Pero, si va a serlo, que sea así: rodeadas de naturaleza, con ciencia de vanguardia y una comunidad que nos mira con respeto, no con exigencia. Reconfortante y rehabilitador, el proyecto veraniego de Six Senses Ibiza nos invita a conocer una nueva belleza femenina, la cual se mide en equilibrio —no en talla ni peso—, sino en una vida consciente, plena y feliz.