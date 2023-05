La fruta mezclada con canela que permite bajar 5 kilos en una semana, baja el colesterol y previene la diabetes

A la hora de ponerse a dieta, lo primero que hay que tener en cuenta es que no se pueden realizar planes extremos porque pueden perjudicar al organismo y todo el peso que se pierde de manera rápida, se vuelve contra nosotros con el temido efecto rebote que, en ocasiones hace que acabemos pesando más que antes del plan. Por lo tanto, lo fundamental es planificar un menú semanal equilibrado, con restricción de calorías, pero variado y con todos los nutrientes necesarios. Si además, lo acompañamos de una rutina de 150 minutos de ejercicio semanal, no sólo lo notaremos a la hora de subirnos a la báscula, sino que nuestra salud lo agradecerá. Pero es cierto que ciertos alimentos e infusiones pueden ayudarnos en este plan, ya sea porque aportan fibra y sacian, porque desinflaman o porque aceleran el metabolismo. Entre los alimentos más de moda en los últimos años para lograr estos objetivos está la avena, pero también el agua de limón, el té o las infusiones de jengibre.

manzanas Archivo

Pero hay un alimento que se puede tomar tanto crudo, como en infusión o en batido como es la manzana, que además de tener numerosos beneficios para la salud, quita el hambre, limpia el organismo y ayuda a eliminar la grasa de forma sencilla.

Las manzanas aportan antioxidantes, vitaminas, fibra y otros nutrientes que pueden ayudar a mejorar la salud. Los antioxidantes combaten los radicales libres, unas moléculas reactivas que se acumulan por procesos naturales y presiones ambientales. Si se acumulan demasiados radicales libres en el cuerpo, pueden causar estrés oxidativo y daño celular. Este daño celular puede contribuir a una variedad de enfermedades como el cáncer y la diabetes.

Una dieta rica en grasas provoca enfermedades cardiovasculares pero se compensa incorporando la canela. Pixabay

Mejorar la salud mental

Las manzanas también tienen beneficios para la salud mental. Un estudio de 2020 determinó que consumir frutas y verduras puede tener un impacto positivo en la salud mental de una persona. Los investigadores recomendaron la ingesta de al menos cinco piezas de frutas y verduras al día para obtener los beneficios. Un año antes los canadienses Scott Emerson y Nicole Carbert publicaron otro estudio en el que concluyeron que la ingesta de una manzana al día reducía las probabilidades de los participantes de experimentar ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Los participantes también informaron un aumento en la buena salud mental.

Además, gracias a su cantidad de fibra, el consumo de manzana reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias o ataques cardiacos, según indicó Marc P. McRae en una investigación publicada en 2017.

Una manzana mediana y un peso de 169 gramos proporciona 4,06 gramos de fibra. Eso es alrededor de entre un 11 y un 14 por ciento de las necesidades diarias de fibra de un adulto. Si en lugar de una manzana, se toman dos y se hace durante 8 semanas, es capaz de bajar los niveles de colesterol de personas sanas. Según esta investigación publicada en "The American Journal of Clinical Nutrition", si la ingesta se hace a través del zumo de esta fruta, los resultados no son tan relevantes, por lo que los investigadores concluyeron que la responsable de bajar el colesterol es la fibra de la manzana.

En cuanto a la prevención de la diabetes, la manzana también es un excelente aliado. Un estudio de 2021 encontró que las personas que incluían frutas enteras, como manzanas, en su dieta tenían un 36 por ciento menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los 5 años siguientes que aquellas que no comían fruta. Otro estudio de 2016 determinó que la manzana puede ser considerada como un superalimento anticancerígeno porque ayuda a reducir el riesgo de cáncer de pulmón, de mama y colorrectal.

Manzanas Agencias

Pero además de todos estos beneficios para la salud, también es un excelente aliado para perder peso. El alto contenido en fibra, ayuda a que la sensación se prolongue durante más tiempo, lo que hace más probable que se coma menos

Una investigación de 2020 de Mark Dreher1 y Nikki Ford en contró que la fibra dietética en frutas y verduras ayuda la pérdida de peso en las mujeres. El consumo de frutas y verduras puede reducir el ritmo de alimentación y proporcionar menos calorías sin dejar de ser satisfactorio. En el caso de las manzanas Fuji, un estudio publicado el año pasado determinó que tienen el potencial de reducir el nivel de lípidos celulares en las células 3T3-L1, lo que significa que pueden tener efectos contra la obesidad.

Por ello, los batidos e infusiones que contienen manzana son los más apropiados a la hora de tratar de controlar o bajar el peso. En este artículo proponemos una sencilla forma de hacerlo. Para ello, sólo necesitaremos una manzana, una cucharada de canela y agua. Esta infusión quemagrasas es de muy fácil preparación. Sólo hay que trocear la manzana en trozos pequeños -importante que no se le quite la piel pero que se lave bien previamente- echarla en una cacerola con 300 mililítros de agua y añadir una cucharada de canela. Después, hay que poner la mezcla en ebullición y dejarlo cocer durante 8 minutos. Una vez terminado, sólo queda colarlo y disfrutar de él. Lo recomendable es tomarlo en ayunas todos los días y, según indica el blog especializado Cheff Guti, con más de 300.000 suscriptores, permite bajas hasta 5 kilos de peso en tan sólo una semana.

La canela también tiene un importante papel en el buen resultado de esta infusión. Sus compuestos bioactivos pueden influir en la función cerebral y previene el alzheimer, mejora la función cognitiva y la memoria. Además, tiene un gran poder termogénico. Es decir, que eleva la temperatura corporal. ¿Por qué es relevante esto? Porque al igual que cuando se pasa frío el organismo debe hacer un esfuerzo para equilibrar la temperatura y con ello quema más calorías. En tres palabras: acelera el metabolismo. La canela además también previene al diabetes, fortalece el sistema inmune y es un antioxidante y antiinflamatorio natural. Es conveniente recordar que para cualquier plan para la pérdida de peso es recomendable hablar con un especialista para que estudie nuestro caso y establezca un plan de alimentación, unos objetivos y una serie de tips que hará que el resultado final sea el deseado y que nuestra salud no se vea resentida.