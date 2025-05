José Abellán, cardiólogo, sobre cómo mejorar tu alimentación: "Cuantas menos etiquetas tenga tu compra mejor"

El exconcursante de Masterchef, José Abellán, que participó en la edición número nueve de este prestigioso programa de televisión, dejó entrever en sus múltiples conversaciones con los compañeros sus altos conocimientos en materia sanitaria. Con motivo de sus estudios en cardiología, hoy en día es uno de los profesionales de la salud más reconocidos en redes sociales y sus videos acumulan millones de visitas. El interés primero de sus actos es promover un estilo de vida sano y, sobre todo, concienciar a la gente que le sigue sobre los peligros y las condiciones a seguir de los ejercicios alimentarios que llevamos a cabo en nuestra rutina diaria.

Asimismo, otro de sus principales propósitos que acuden a su atención al grabar esta clase de documentos en materia docente es la acción de desmitificar las principales concepciones erróneas que se tienen en la sociedad. Existen muchos clichés relacionados con una alimentación saludable que perjudican tanto la experiencia del individuo como su progreso, por lo que, no es baladí destacar esta clase de información. Entrando en materia con el vídeo que hoy nos ocupa, en el epicentro del mismo se halla su opinión como experto sobre los consejos que debemos practicar e implementar en nuestro día a día con el fin de vigilar lo que comemos sin necesidad de seguir dietas estrictas.

Consejos a seguir para mejorar nuestra alimentación

"¿Qué recomienda un cardiólogo para que te alimentes de manera saludable? Es muy sencillo lo que pasa es que no lo hacemos bien", sentencia el sanitario. En muchas ocasiones la importancia reside en la facilidad de las cosas y, con motivo de esta, tendemos a dejar pasar oportunidades, tal es el caso de la alimentación y la forma de cuidarnos. "Son seis consejos así que síguelos en el 80 y 90% de tus comidas y ya está", añade. El primer de todo el listado se centra en sentenciar a los ultraprocesados al ostracismo y abrazar los productos naturales. "Cuantas menos etiquetas tenga tu cesta de la compra mejor", indica Abellán.

Por otro lado, una buena alimentación debe estar compuesta de mucha verdura: "Tres cuartas partes de los alimentos que tomes deben ser de origen vegetal, prioriza la verdura, las legumbres y la fruta, y si incluyes vegetales pues siempre integrales", asegura. Este último punto es fundamental ya que se une al primero para rescatar que muchos de los cereales que se venden bajo una connotación saludable terminan siendo radicalmente distintos a lo que es el producto natural. Siguiendo con los consejos, el cardiólogo añade otro apunte a los ya mencionados con la inclusión de una pieza de proteína saludable "como pescados o legumbres" en cada una de las tres comidas importantes.

Tres consejos más a tener en cuenta

La variedad también es un aspecto fundamental para evitar caer en un clico continuo y monótono que nos haga volver a esos productos que no favorecen nuestro desarrollo. "Parece una tontería pero es el secreto de la adherencia, así que aprende a cocinar", exclama. Es por eso que el principal motivo de la falta de variedad atiende a, precisamente, la ausencia de dotes culinarias. En la quinta posición, no hay que dejar de considerar la saciedad como otro de los factores clave de la alimentación, pero, al mismo tiempo, hay que llevar a cabo un balance que equilibre ambos tramos. "No te quedes con hambre pero tampoco te hinches", en palabras del profesional sanitario.

Por último pero no menos importante, el agua ha de ser el motor principal de los líquidos que se ingieren. Debe ser la "bebida fundamental", como indica Abellán. En muchos casos concretos la adición de bebidas carbonatadas o aquellas que incluyen alcohol son la causa primera que puede cambiar la cara de nuestros análisis. Por lo que, aunque se puede consumir de forma habitual, en ningún caso debemos dejar que esta clase de líquidos encabece nuestro menú semanal. Al final no trata de seguir a rajatabla todos los consejos del experto pero sí la mayoría para obtener los mayores beneficios sin dejar de renunciar a los placeres de la vida.