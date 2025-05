La Vitamina C es un nutriente esencial que tradicionalmente se ha relacionado con la prevención de resfriados y el fortalecimiento del sistema inmune. Sin embargo, en los últimos años su aplicación en el ámbito médico ha evolucionado notablemente. En el campo de la medicina integrativa, su uso en megadosis por vía intravenosa ha despertado un creciente interés por su potencial para combatir el estrés oxidativo, reducir la inflamación sistémica y apoyar procesos de regeneración celular.

¿Qué es la megadosis de vitamina C intravenosa?

Médico revela el tratamiento que ayuda a combatir inflamación, fatiga y envejecimiento Unsplash

Se trata de un tratamiento que, al administrar la Vitamina C directamente en el torrente sanguíneo, permite alcanzar concentraciones mucho más altas que las obtenidas por vía oral. Bajo la supervisión médica adecuada, su aplicación se extiende desde pacientes con patologías degenerativas hasta personas que buscan optimizar su bienestar general.

Según el equipo médico de Doctor Heal Online, compuesto por especialistas en adaptógenos y medicina integrativa, este tipo de terapia puede apoyar en la reducción de la inflamación, la mejora de la energía celular y el fortalecimiento del sistema inmune.

¿Cómo actúa la vitamina C intravenosa?

Uno de los principales motivos por los que se utiliza en clínica es su capacidad para neutralizar radicales libres, moléculas que, en exceso, dañan las células y aceleran procesos como el envejecimiento o la progresión de enfermedades crónicas.

Además, su rol como cofactor en la producción de colágeno la convierte en un aliado natural para preservar la salud de la piel, los tejidos conectivos y las articulaciones. Esta combinación entre efecto antioxidante y regenerador la posiciona como una herramienta versátil y efectiva.

Aliado en enfermedades crónicas: ¿cómo se utiliza en medicina integrativa?

"En pacientes con enfermedades degenerativas, procesos autoinmunes o infecciones persistentes, la vitamina C intravenosa se emplea como tratamiento complementario", señala la especialista por medio de sus redes sociales. Su aplicación busca reducir la carga inflamatoria del organismo y facilitar su recuperación, especialmente en escenarios donde el cuerpo se encuentra sometido a un estrés elevado.

Además, muchos protocolos incluyen estas megadosis como parte de fases de desintoxicación, dado su rol en procesos metabólicos y hepáticos.

La importancia de la valoración médica

No obstante, como toda terapia intravenosa, no está indicada en todos los casos. Condiciones como enfermedades renales, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o antecedentes de cálculos renales requieren especial precaución. Por ello, la evaluación médica es indispensable antes de comenzar cualquier protocolo de megadosis de vitamina C.