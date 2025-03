¿Es realmente necesario utilizar cremas hidratantes para el cuerpo? Un dermatólogo resuelve la duda

La higiene y el cuidado de la piel forman parte de la rutina diaria de millones de personas. Cada una elige los productos que considera mejores para su piel, ya sea por recomendación de expertos, influencia publicitaria o costumbre. Dentro de estos hábitos, la aplicación de cremas hidratantes después de la ducha es una práctica común con el objetivo de mantener la elasticidad de la piel, evitar la sequedad e incluso prevenir arrugas. Pero, ¿es realmente necesaria esta práctica?

Para responder a esta duda, el dermatólogo Álex Docampo, conocido por compartir consejos sobre el cuidado de la piel y el cabello en su cuenta de TikTok, ha analizado el papel de las cremas hidratantes corporales.

¿Se debe hidratar la piel del cuerpo con cremas?

En respuesta a la inquietud de una seguidora sobre si hidratar la piel del cuerpo es tan necesario como hacerlo en el rostro, Docampo explica que hay una diferencia fundamental entre ambas zonas y señala que la piel del rostro y la del cuerpo son muy diferentes, ya que en la cara hay muchas glándulas sebáceas, mientras que en la piel del cuerpo esto es mucho menos habitual.

Es decir, el rostro tiene una mayor capacidad natural para mantenerse hidratado, mientras que la piel corporal es más propensa a la sequedad.

Hidratación profunda de la piel Pixabay

Además, la piel del cuerpo está expuesta a agentes externos como el frío, el viento y la calefacción, que pueden contribuir a su deshidratación. Según Docampo, esto provoca que la piel del cuerpo tienda a secarse mucho más y, por ende, necesite un extra de hidratación en determinados casos.

¿Cuándo es realmente importante hidratar la piel del cuerpo?

Si bien no todas las personas requieren cremas hidratantes con la misma frecuencia, hay ciertos casos en los que su uso es clave. Docampo destaca que las personas con dermatitis atópica, que suele afectar a los brazos o a las piernas, pueden ver su piel más vulnerable a la deshidratación y a los factores externos. En estos casos, la aplicación de una crema hidratante es recomendable para prevenir la sequedad extrema y evitar la aparición de eccemas.

En cambio, para personas con piel normal o grasa, la necesidad de aplicar crema hidratante en el cuerpo no es tan apremiante. Docampo indica que si una persona no tiene la piel seca y no nota tirantez, la hidratación con crema no es indispensable.

¿Las cremas hidratantes previenen las arrugas?

Uno de los mitos más extendidos sobre las cremas hidratantes es que ayudan a prevenir las arrugas. Sin embargo, Docampo es tajante en este punto y afirma que ni en la cara ni en el cuerpo utilizar una crema hidratante evitará la aparición de arrugas a largo plazo.

Según explica, las cremas hidratantes pueden mejorar temporalmente el aspecto de la piel al hacerla lucir más tersa y saludable, pero no son una solución mágica contra el envejecimiento. Docampo resalta que lo que realmente previene las arrugas es la protección solar y el uso de activos cosméticos específicos como el retinol.

¿Hidratar o no hidratar?

En definitiva, la necesidad de usar cremas hidratantes en el cuerpo depende del tipo de piel y de su exposición a factores externos. Mientras que para personas con piel seca o condiciones como la dermatitis atópica la hidratación es fundamental, aquellos con piel normal pueden prescindir de ella si no sienten molestias.

Por otro lado, aunque las cremas hidratantes pueden mejorar la apariencia de la piel, no deben confundirse con tratamientos antienvejecimiento. La clave para una piel sana sigue siendo una combinación de buenos hábitos, una correcta higiene, protección solar diaria y, en caso necesario, una hidratación adecuada.

¿Tú qué opinas? ¿Usas cremas hidratantes en tu rutina diaria?