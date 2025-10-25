Saúl Sánchez, nutricionista: "Estos dos alimentos no son una buena opción en la dieta"

La alimentación se ha convertido en uno de los grandes temas de debate de los últimos años y muchos consumidores se sienten perdidos a la hora de decidir qué comer. En este contexto, el nutricionista Saúl Sánchez (@saulnutri en Instagram) ha querido aportar claridad evaluando distintos alimentos habituales según su calidad nutricional.

Entre los alimentos mejor valorados por el experto destacan las patatas asadas, que obtienen una nota de 9 sobre 10. Según Sánchez, se trata de "una de las mejores fuentes de carbohidratos disponibles". Le sigue el atún en aceite de oliva, con un 8, por su "excelente aporte de proteínas y minerales esenciales".

Las uvas reciben un 7. Aunque son ricas en antioxidantes, su alto índice glucémico las hace menos recomendables para un consumo habitual. En un punto intermedio se sitúan los mejillones en escabeche y el pan con semillas, ambos con un 6. En el caso de los mejillones, Sánchez destaca su valor proteico y su contenido en hierro, aunque matiza que "el escabeche no es adecuado para todos los públicos".

Sobre el pan con semillas, señala que puede ser una "buena fuente de carbohidratos para algunas personas, pero no resulta igual de beneficioso para todos los perfiles metabólicos".

Los alimentos que reciben un suspenso

Los cacahuetes fritos se quedan con un 4: "Los fritos no son la mejor opción". Por otro lado, la leche desnatada recibe la peor puntuación, un 0: "La leche tiene que ser siempre entera".