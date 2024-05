Cuidado, tener más pesadillas y alucinaciones presagia esta enfermedad autoinmune

Tener cada vez más pesadillas o alucinaciones puede ser un signo de alerta de nuestro estado de salud. Así lo confirma un prestigioso grupo de investigadores dirigido por profesionales de la Universidad de Cambridge y el King's College de Londres en un estudio publicado en la revista «eClinicalMedicine» en el que se asegura que el incremento de las pesadillas podría presagiar la aparición de enfermedades autoinmunes.

En concreto, los investigadores hacen hincapié en que es necesario un mayor reconocimiento de que estos tipos de síntomas neurológicos y de salud mental, ya que pueden actuar como una señal de advertencia temprana de que un individuo se está acercando a un «brote» en el que su enfermedad empeora durante un periodo. Los investigadores encuestaron a 676 personas que vivían con lupus y a 400 médicos, además de realizar entrevistas detalladas con 69 personas que vivían con enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas (incluido el lupus) y 50 médicos.

Una enfermedad muy compleja

El lupus es una enfermedad inflamatoria autoinmune conocida por sus efectos en muchos órganos, incluido el cerebro. En el estudio, el equipo también preguntó a los pacientes sobre el momento de aparición de 29 síntomas neurológicos y de salud mental (como depresión, alucinaciones y pérdida del equilibrio). En las entrevistas, también se preguntó a los pacientes si podían enumerar el orden en que normalmente aparecían los síntomas cuando su enfermedad estaba empeorando.

Uno de los síntomas más comunes informados fue la interrupción del sueño, que experimentaron tres de cada cinco pacientes, un tercio de los cuales informó que este síntoma apareció más de un año antes de la aparición de la enfermedad del lupus.

Poco menos de uno de cada cuatro pacientes informó haber tenido alucinaciones, aunque en el 85% de ellos el síntoma no apareció hasta aproximadamente el inicio de la enfermedad o más tarde. Sin embargo, cuando los investigadores entrevistaron a los pacientes, descubrieron que tres de cada cinco pacientes con lupus y uno de cada tres con otras afecciones relacionadas con la reumatología informaron tener sueños cada vez más perturbados (normalmente pesadillas vívidas y angustiosas) justo antes de sus alucinaciones. Estas pesadillas eran a menudo vívidas y angustiosas e implicaban ser atacado, atrapado, aplastado o cayendo.

Un paciente de Irlanda describió sus pesadillas como: «Horribles, como asesinatos, como piel desprendiéndose de las personas, horribles... Creo que es como cuando estoy abrumado, lo que podría deberse a que el lupus es malo... Así que creo que cuanto más estrés sufre mi cuerpo, entonces, más vívidos y malos serían los sueños».

Los entrevistadores del estudio descubrieron que el uso del término «diásporas» para hablar sobre alucinaciones a menudo conducía a un momento de «iluminación» para los pacientes, y sentían que era una palabra menos aterradora y estigmatizada.

En esta línea, un paciente de Inglaterra aseguró que «veo cosas diferentes, es como si saliera de mi cuerpo y es como cuando te despiertas y no recuerdas tu sueño y estás allí pero no estás... es como sentirte muy desorientado, lo más cercano a lo que me ocurre es que me siento como ''Alicia en el país de las maravillas”».

Los pacientes que experimentaban alucinaciones se mostraban reacios a compartir sus experiencias, y muchos especialistas dijeron que nunca habían considerado que las pesadillas y las alucinaciones estuvieran relacionadas con los brotes de la enfermedad. La mayoría dijo que hablaría con sus pacientes sobre pesadillas y alucinaciones en el futuro, y coincidió en que reconocer estos síntomas tempranos de brotes puede proporcionar un «sistema de alerta temprana» que les permita mejorar la atención e incluso reducir los tiempos de atención en la clínica al evitar los brotes en cualquier etapa anterior.

Avance médico

La autora principal de este estudio, la Dra. Melanie Sloan, miembro del Departamento de Salud Pública y Atención Primaria de la Universidad de Cambridge, explica que «resulta importante que los médicos hablen con sus pacientes sobre este tipo de síntomas y dediquen tiempo a escribir la progresión individual de los síntomas de cada paciente. Los pacientes a menudo saben qué síntomas son una mala señal de que su enfermedad está a punto de estallar, pero tanto los pacientes como los médicos pueden mostrarse reacios a hablar sobre la salud mental y los síntomas neurológicos, especialmente si no se dan cuenta de que pueden ser parte de enfermedades autoinmunes».

Por su parte, el autor principal del estudio, el profesor David D'Cruz, miembro del Kings College de Londres, asegura que «durante muchos años, he hablado de las pesadillas con mis pacientes con lupus y pensé que había un vínculo con la actividad de su enfermedad. Esta investigación proporciona evidencia de esto, y alentamos encarecidamente a más médicos a preguntar acerca de las pesadillas y otros síntomas neuropsiquiátricos (que se consideran inusuales, pero en realidad son muy comunes en la autoinmunidad sistémica) para ayudarnos a detectar brotes de enfermedades antes».

La importancia de reconocer estos síntomas fue resaltada por informes de que algunos pacientes inicialmente habían sido diagnosticados erróneamente o incluso hospitalizados con un episodio psicótico y/o ideación suicida, que solo más tarde se descubrió que era el primer signo de su enfermedad autoinmune.

El profesor Guy Leschziner, autor del estudio y neurólogo del hospital Guys y St Thomas, y autor de «El mundo secreto del sueño», insiste en que «hace mucho que somos conscientes de que las alteraciones en los sueños pueden significar cambios en la salud física, neurológica y mental y a veces pueden ser indicadores tempranos de una enfermedad. Sin embargo, esta es la primera evidencia de que las pesadillas también pueden ayudarnos a controlar una enfermedad autoinmune tan grave como el lupus, y es un aviso importante tanto para los pacientes como para los médicos de que los síntomas del sueño pueden informarnos sobre una recaída inminente».