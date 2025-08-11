Desarrollan un test sanguíneo que permite detectar el mieloma múltiple

Investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farber (Boston, EE UU) han desarrollado un análisis de sangre que podría transformar el diagnóstico y el seguimiento del mieloma múltiple (MM) y sus enfermedades precursoras. El nuevo método, conocido como SWIFT-seq, utiliza la secuenciación unicelular para perfilar las células tumorales circulantes (CTC) en la sangre, ofreciendo una alternativa no invasiva a las biopsias de médula ósea tradicionales.

El mieloma múltiple es un cáncer de médula ósea complejo, a menudo precedido por afecciones como la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) y el mieloma múltiple latente (MML). Tradicionalmente, se han utilizado biopsias de médula ósea para evaluar el riesgo y monitorizar los cambios genéticos en estas afecciones. Sin embargo, estas biopsias son dolorosas, poco frecuentes y la técnica que las acompaña, la hibridación in situ con fluorescencia (FISH), a menudo no proporciona resultados claros, lo que reduce la eficacia de la evaluación del riesgo e influye en las decisiones de tratamiento.

"Se ha invertido mucho en la identificación de las características genómicas y transcriptómicas que predicen un peor pronóstico en el MM, pero aún carecemos de las pruebas para medirlas en nuestros pacientes, afirmó Irene M. Ghobrial, autora principal de la investigación, pùblicada en Nature Cancer. "Como médica, este es el tipo de prueba de última generación que me gustaría solicitar a mis pacientes".

SWIFT-seq ofrece una alternativa innovadora que permite a los médicos realizar evaluaciones de riesgo y monitización genética mediante un simple análisis de sangre, lo que simplifica y aumenta la fiabilidad del proceso. Además de contar las CTC, SWIFT-seq proporciona un perfil genético detallado que identifica cambios genéticos clave, cruciales para comprender la enfermedad. Este método supera la precisión de pruebas de médula ósea como la hibridación in situ (FISH). Además, SWIFT-seq evalúa las tasas de crecimiento tumoral e identifica patrones genéticos importantes que pueden predecir el pronóstico del paciente, todo a partir de una sola muestra de sangre.

“SWIFT-seq es una opción poderosa ya que puede medir el número de CTC, caracterizar las alteraciones genómicas del tumor, estimar la capacidad proliferativa del tumor y medir firmas genéticas útiles para el pronóstico en una sola prueba y a partir de una muestra de sangre”, afirmó Ghobrial.

El estudio incluyó a 101 pacientes y donantes sanos, y demostró que SWIFT-seq capturó con éxito las CTC en el 90 % de los pacientes con GMSI, MMSE y MM. Cabe destacar que identificó CTC en el 95 % de los pacientes con MMSE y el 94 % de los pacientes con MM de reciente diagnóstico, los grupos con mayor probabilidad de beneficiarse de una mejor estratificación del riesgo y la vigilancia genómica.

SWIFT-seq no solo mide múltiples características clínicamente relevantes directamente de una muestra de sangre, sino que también proporciona nuevos conocimientos sobre la biología de la circulación de las células tumorales.

“Identificamos una firma genética que creemos que captura la capacidad circulatoria del tumor y podría explicar en parte algunos de los misterios inexplicados de la biología del mieloma”, afirmó Elizabeth D. Lightbody , coautora principal. “Esto puede tener un impacto enorme en nuestra forma de pensar sobre la reducción de la propagación tumoral en pacientes con mieloma y podría conducir al desarrollo de nuevos fármacos para ellos”.