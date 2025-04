Día Mundial: «Los primeros síntomas del párkinson no son motores»

1. El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson bajo el lema «¿Te imaginas la vida con párkinson?». ¿Qué siente una persona con esta enfermedad neurodegenerativa?

A. P.: Realmente solo pueden responder quienes viven con la enfermedad. Cada día escuchamos a nuestros pacientes compartir sus experiencias. Algunas frases que suelen repetir son: «Es como si hubiera envejecido de golpe», «Siento como si llevara 100 kilos encima» o «Quiero mantenerme activa, pero mi cuerpo no me acompaña». En general, el párkinson obliga a vivir a otro ritmo, más lento y con más esfuerzo. Recomendamos siempre mantenerse activo y seguir con las actividades que les gustan, pero con adaptaciones. A las personas que llevan una vida muy activa les cuesta más adaptarse porque, con el párkinson, no se puede hacer todo rápido. Sin embargo, con paciencia y ajustes, se puede seguir adelante. En otras palabras, se tiene que hacer todo más poco a poco, pero poco a poco se puede hacer todo.

2. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de los pacientes?

A. P.: Son muy variables. Algunas personas notan un temblor en una mano, otras tienen dificultades para escribir, batir un huevo… sobre todo realizar movimientos rítmicos y amplios con la mano. A veces, los primeros síntomas son dolores musculares inespecíficos, lo que hace que se confundan con una tendinitis que no mejora con el tratamiento habitual. Pero, de hecho, los primeros síntomas no suelen ser motores. Muchas veces se presentan como pérdida del olfato, pesadillas y movimientos bruscos en la noche, estreñimiento o depresión. Estos síntomas pueden aparecer años antes de los motores, pero son menos reconocidos.

3. Cuando se habla de párkinson, se piensa en los temblores. Pero hay pacientes que pierden la movilidad, como si quedaran «encerrados en su propio cuerpo». ¿Por qué estas diferencias?

A. P.: El párkinson tiene una gran variedad de síntomas y aún no se comprende completamente por qué ocurren estas diferencias. Es probable que se deban a múltiples factores, como la diversidad de causas que pueden originar la enfermedad, la región del cerebro donde comienza el proceso y la capacidad de cada organismo para compensar el daño de manera distinta. Aunque el temblor es el síntoma más conocido, la manifestación central de la enfermedad es la lentitud de movimientos (bradicinesia), que es lo que afecta la movilidad. Todos los pacientes con párkinson experimentarán, en mayor o menor medida, una reducción en la velocidad y fluidez de sus movimientos, pero no todos tendrán temblor.

4. ¿La incidencia del párkinson va en aumento?

A. B.: Sí, está aumentando por el aumento de la esperanza de vida. En términos generales, si una persona no fallece antes por otras causas médicas o accidentes, es muy probable que, con la edad, desarrolle una enfermedad neurodegenerativa, como párkinson o alzhéimer y si no probablemente tendrá un ictus... En Neurología solemos decir que, si vives lo suficiente, en algún momento acabarás viendo al neurólogo. Para que llegue lo más tarde posible, es clave llevar un estilo de vida saludable ya desde joven.

5. ¿A qué edad se diagnostica?

A. B.: Entre los 55 y 65 años, aunque existen casos de inicio temprano, antes de los 50 y de los 40.

6. ¿Es más frecuente en mujeres u hombres?

A. B. En hombres. Pero a más edad, la incidencia se equilibra.

7. ¿Se ha adelantado la edad de inicio de la enfermedad?

A. B.: En los últimos años, ha aumentado el número de diagnósticos en personas más jóvenes. No está claro si es por un aumento de la incidencia o por la mejora en el diagnóstico.

8. ¿Con qué enfermedades pueden confundirse sus síntomas?

A. B.: Si el paciente presenta dolor o rigidez, a veces se confunde con tendinitis o problemas traumatológicos. Si tiene temblor, puede confundirse con temblor esencial. Afortunadamente, una vez que la enfermedad está establecida, un neurólogo especializado en trastornos del movimiento suele poder identificarla con precisión. Pero, es importante considerar la posibilidad de parkinsonismos secundarios o atípicos, sobre todo cuando la evolución es rápida o si el paciente presenta síntomas como caídas frecuentes, incontinencia urinaria o deterioro cognitivo.

9. Esta patología no tiene cura, pero existen tratamientos, al menos en las etapas precoces. ¿Cuáles son?

A. B.: El problema del párkinson es la falta de dopamina en el cerebro, por lo que la mayoría de los tratamientos están dirigidos a reponer o estimular este neurotransmisor. Los principales fármacos incluyen levodopa (es el tratamiento más eficaz); agonistas dopaminérgicos (simulan el efecto de la dopamina en el cerebro); inhibidores de la MAO-B y COMT (ayudan a prolongar el efecto de la dopamina), y luego existen terapias avanzadas, como la estimulación cerebral profunda y sistemas de infusión continua de dopamina.

10. De cara al futuro, ¿en qué medida la IA puede ayudar a esta patología y qué otros avances se esperan? ¿Llegará la cura?

A. P.: La IA podría ayudar a monitorizar mejor la enfermedad y personalizar los tratamientos. Sensores con IA pueden detectar cambios sutiles en la movilidad y predecir fluctuaciones motoras, ayudando a los médicos a ajustar mejor la medicación, por ejemplo. Uno de los desafíos del párkinson es que, tras 5-10 años de evolución, muchos pacientes sufren períodos en los que la medicación deja de ser eficaz y alternan entre momentos de buena movilidad y rigidez o bloqueo. La IA podría ayudar a anticipar estos cambios y optimizar el tratamiento en tiempo real.

En cuanto a la cura, se están estudiando moléculas y terapias para frenar la enfermedad, incluyendo inmunoterapia para eliminar la acumulación de alfa-sinucleína. El futuro tendrá que incluir terapias combinadas y personalizadas, ya que es probable que la cura implique abordar varios mecanismos a la vez.