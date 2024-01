Esto es lo que le puedes transmitir a tu bebé si no mantienes una buena higiene dental en el embarazo

Las madres con altos niveles de placa dental tienen ocho veces más probabilidades de transferir Candida albicans, involucrada en la caries dental, a sus bebés, lo que subraya la importancia de una buena higiene dental en el embarazo y la lactancia de que las futuras mamás. Así concluye un estudio publicado en la revista científica «PLOS One».

Candida albicans es un tipo común de hongo. Este, a menudo, se encuentra en pequeñas cantidades en la vagina, la boca, el tubo digestivo y en la piel, y recientemente ha sido reconocido por su papel en el desarrollo severo de caries en la primera infancia.

La colonización oral de C. albicans comienza al nacer, pero el alcance de la participación de la madre en su transmisión a sus hijos no está claro, motivo por el que este estudio utilizó una cohorte prospectiva madre-bebé para investigar la contribución materna de C. Albicans en la colonización oral de los primeros años de vida.

Las madres con mayor acumulación de placa dental tuvieron un riesgo significativamente mayor de transmisión vertical de C. Albicans a sus bebés lactantes

Los resultados indicaron que no hubo asociación significativa entre el estado de detección de C. albicans y el sexo, la etnia o la ruta de nacimiento del niño. Sin embargo, los de raza negra tenían una tasa más alta de C. albicans en comparación con sus homólogos blancos o de otras razas.

Las detecciones de albicans nacieron de madres con edades medias más bajas, libres de diabetes y que habían recibido tratamiento antibiótico durante el embarazo.